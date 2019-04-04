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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
04.04.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Real Madrid, transferde bombayı patlattı! Adrien Rabiot imzalıyor...

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Real Madrid, transferde bombayı patlattı! Adrien Rabiot imzalıyor...

Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya transferde tarihi bir çalım atmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin Paris Saint Germain'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'nun transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi.

Yeni hocası Zinedine Zidane ile yaz transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya tarihi bir çalım atmaya hazırlanıyor.

Fransız kanalı Canal Plus'ta yayınlanan Late Football Club programında konuşan Geoffroy Garetier, İspanyol devinin Paris Saint Germain'de forma giyen Adrien Rabiot'nun transferini bitirdiğini söyledi.

Garetier, Real yönetiminin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ve menajeriyle her konuda anlaşma sağlandığını ve iki tarafın ön protokol imzalama aşamasında olduğunu söyledi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve PSG tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Rabiot'nun adı devre arasında Barcelona'nın gündemine gelmişti.

Katalan kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Fransız yıldızla görüştüklerini doğrulamış ancak anlaşma sağlanamadığını belirtmişti.

Paris Saint-Germain sürprize izin vermedi
Paris Saint-Germain sürprize izin vermedi

Rabiot'un takımı PSG, Ligue'de oynadığı son maçta deplasmanda Toulouse'i yenmişti... 

Toulouse 0-1 PSG (MAÇ ÖZET)Fransa Ligue 1'in 30'uncu haftasında Paris Saint-Germain, Toulouse'u 1-0 mağlup etti. PSG, Mbappe'nin 74'üncü dakikada kaydettiği golle maçı 1-0 kazandı. Bir maç eksiği bulunan PSG, üst üste 8'inci galibiyetini alarak puanını 80'e yükseltti ve takipçileriyle arasındaki farkı korudu.
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Real Madrid, transferde bombayı patlattı Adrien Rabiot imzalıyor...

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