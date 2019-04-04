Real Madrid, transferde bombayı patlattı! Adrien Rabiot imzalıyor...
Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya transferde tarihi bir çalım atmaya hazırlanıyor. İspanyol devinin Paris Saint Germain'de forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'nun transferinde mutlu sona ulaştığı öğrenildi.
Yeni hocası Zinedine Zidane ile yaz transfer sezonunu hareketli geçirmesi beklenen Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona'ya tarihi bir çalım atmaya hazırlanıyor.
Fransız kanalı Canal Plus'ta yayınlanan Late Football Club programında konuşan Geoffroy Garetier, İspanyol devinin Paris Saint Germain'de forma giyen Adrien Rabiot'nun transferini bitirdiğini söyledi.
Garetier, Real yönetiminin 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ve menajeriyle her konuda anlaşma sağlandığını ve iki tarafın ön protokol imzalama aşamasında olduğunu söyledi.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve PSG tarafından disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılan Rabiot'nun adı devre arasında Barcelona'nın gündemine gelmişti.
Katalan kulübü, resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Fransız yıldızla görüştüklerini doğrulamış ancak anlaşma sağlanamadığını belirtmişti.
Rabiot'un takımı PSG, Ligue'de oynadığı son maçta deplasmanda Toulouse'i yenmişti...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle