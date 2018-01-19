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Real Madrid tek golle kazandı

Real Madrid, 89. dakikada bulduğu golle Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Leganes deplasmanından galibiyetle döndü.

A.A
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Real Madrid, İspanya Kral Kupası çeyrek final ilk maçında deplasmanda Leganes'i 1-0 yendi. Leganes, Butarque Stadı'nda Real Madrid'i konuk etti. Her iki takımın da etkili olamadığı mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devre arasına 0-0'lık skorla girildi.
Real Madrid, 89. dakikada Marco Asensio'nun golüyle 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın rövanşı 24 Ocak'ta oynanacak. İspanya Kral Kupası çeyrek finalinde dün oynanan ilk maçlarda Espanyol sahasında Barcelona'yı 1-0, Sevilla deplasmanda Atletico Madrid'i 2-1, Valencia da sahasında Alaves'i 2-1 mağlup etmişti.

Leganes LA LIGA

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