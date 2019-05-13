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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
13.05.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Real Madrid tarihinde kara sezon!

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Real Madrid tarihinde kara sezon!

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonu üçüncü bitirmesi kesinleşen Real Madrid, art arda 2 sene ilk 2'ye giremeyerek son 45 yılın en başarısız performansını sergiledi.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da ligi ilk 2'de tamamlayamayan Real Madrid, en son 1974 yılında böyle bir istatistik elde etmişti. Madrid ekibi, 1972-1973 sezonunda 4., 1973-1974 sezonunda da 8. olmuştu.

Sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyon Barcelona'nın 18 ve ikinci sıradaki Atletico Madrid'in 7 puan gerisinde bulunan Real Madrid, 37 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Eflatun-beyazlılar, ligin son haftasında Santiago Bernabeu Stadı'nda oynayacakları Real Betis maçını kaybetmeleri halinde, 1990-1991, 1993-1994, 1995-1996 ve 1998-1999 sezonlarında olduğu gibi toplam 12 mağlubiyete ulaşarak, bu alanda tarihinin en kötü istatistiğini tekrarlayacak.

Bu sezon Kral Kupası ile Şampiyonlar Ligi de dahil edildiğinde 17 mağlubiyeti bulunan Real Madrid, kulüp tarihindeki en kötü sezon olan ve toplam 19 maç kaybedilen 1984-1985 dönemine yakın bir istatistikte bulunuyor.

La Liga'ya bu sezon Julen Lopetegui ile başlayan Real Madrid'de, alınan kötü sonuçlardan dolayı 29 Ekim'de Santiago Solari teknik direktörlüğe getirilmişti. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Ajax'a elenilmesinin ardından Solari ile de yollarını ayıran Real Madrid, 11 Mart'ta Zinedine Zidane ile anlaştı. Kulüp yönetimi gibi gelecek sezonu düşünerek hareket eden Zidane'ın takımda önemli değişiklikler yapması bekleniyor.

İspanyol basınında, son iki haftadır kadro dışı bırakılan Gareth Bale'in gözden çıkarıldığı, Chelsea'nin Belçikalı yıldızı Eden Hazard ile de anlaşma sağlandığı ileri sürüldü.

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