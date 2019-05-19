Real Madrid sezonu maÄŸlubiyetle noktaladÄ±
Â Ä°spanya Birinci Futbol Ligi'ni (La Liga) 3. sÄ±rada bitirmesi kesinleÅŸen Real Madrid, sezonun son maÃ§Ä±nda Real Betis'e 2-0 yenildi.Â
Art arda iki sezon ilk 2'ye giremeyerek son 45 yÄ±lÄ±n en baÅŸarÄ±sÄ±z performansÄ±nÄ± sergileyen Real Madrid, La Liga'nÄ±n 38. ve son haftasÄ±nda Real Betis'i aÄŸÄ±rladÄ±.Â
Real Betis, Moron'un 61 ve Jese Rodriguez'in 75. dakikada attÄ±ÄŸÄ± gollerle Santiago Bernabeu StadÄ±'ndan 2-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â
Ligi 21 galibiyet, 5 beraberlik, 12 maÄŸlubiyetle 3. sÄ±rada tamamlayan Real Madrid, 1990-91, 1993-94, 1995-96 ve 1998-99 sezonlarÄ±nda olduÄŸu gibi 12 yenilgi alarak kulÃ¼p tarihinin en kÃ¶tÃ¼ istatistiÄŸini egale etti.Â
Bu sezon resmi maÃ§lardaki maÄŸlubiyet sayÄ±sÄ± 18'e Ã§Ä±kan Real Madrid, 1984-85 sezonunda 19 karÅŸÄ±laÅŸma kaybederek tarihinin bu alandaki en kÃ¶tÃ¼ performansÄ±nÄ± yakalamÄ±ÅŸtÄ±.Â
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