Real Madrid, Sevilla'ya kaybetti!
İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) oynanan maçta Real Madrid, deplasmanda Sevilla'ya 3-2 yenildi.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası finali nedeniyle ertelenen 34. hafta maçı için Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda Sevilla'yla karşılaştı.
Endülüs temsilcisi ev sahibi takım, Wissam Ben Yedder (Dk. 26) ve Miguel Layun'un (Dk. 45) golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.
58. dakikada penaltı kaçıran Sergio Ramos, 84. dakikada kendi kalesine gol attı ve skor 3-0 oldu.
Mücadelenin 87. dakikasında Borja Mayoral, takımının ilk golünü kaydetti ve farkı ikiye indirdi.
Real Madrid, Sergio Ramos'un 90 5. dakikada penaltıdan bulduğu golle skoru 3-2'ye getirse de karşılaşma Sevilla'nın galibiyeti ile sona erdi.
Bu skorla Sevilla puanını 54 yaparken, Real Madrid 72 puanda kaldı.
İkincilik yarışında yara alan Real Madrid, lider Barcelona'nın 18, ikinci sıradaki Atletico Madrid'in de 3 puan gerisinde bulunuyor.
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