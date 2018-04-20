Real Madrid seriyi eşitledi!
THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında İspanya'nın Real Madrid takımı, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 89-82 yenerek seriyi 1-1 yaptı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Olimpik Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Panathinaikos Superfoods, ilk çeyreğini 21-16 önde geçtiği mücadelenin devre arasına 40-36 üstün gitti.
İkinci yarıda skor üstünlüğünü ele alan Real Madrid, üçüncü periyodunu 68-61 önde bitirdiği karşılaşmayı 89-82 kazandı.
Play-off çeyrek final serisinde durumu 1-1'e getiren Real Madrid'de Felipe Reyes 18, Jaycee Carroll 17 sayıyla oynadı. Ev sahibi takımda ise Mike James'in 20, Adreian Payne'in 13 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
Serinin üçüncü maçı, 25 Nisan'da Real Madrid'in ev sahipliğinde yapılacak. (Ajansspor)
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