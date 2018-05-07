Real Madrid, Salah'a alternatif buldu!
El Gol Digital'in haberine göre, Liverpool'un Salah için en az 176 milyon Pound istemesi sonrası, Real Madrid rotayı Fransa'ya çevirdi.
Gareth Bale'ın yeni sezonda ayrılacak olması sebebiyle Zidane'ın arayış içinde olduğu belirtilen haberde, rotanın Fransa'ya çevrildiği yazıldı.
Liverpool'un Salah için kapıyı 176 milyon Pound'tan açacak olması sebebiyle, Real Madrid'in yeni hedefinin Lyon'un Fransız hücum oyuncusu Nebil Fekir olduğu belirtildi.
Fransa'dan gelen raporlara göre Real Madrid, bu transferi 62 milyon Euro'ya bitirecek.
Bu sezon 37 maçta süre alan Fekir, 22 gol atarken 7 de asist yaptı.
La Liga'da bu akşam Leganes'in konuğu Levante. İki takım da kümede kalmayı garantiledi.
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