Real Madrid Rusya'da buz kesti!
Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta serüveni salı gecesi oynanan maçlarla devam etti. Gecenin sürprizi ise Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleşti.
İlk maçında Roma'yı 3-0 yenen Real Madrid, CSKA Moskova'ya 1-0 yenildi. Ev sahibi takımın golünü 2. dakikada Nikola Vlasic kaydetti. Moskova ekibinde kaleci Igor Akinfeev, 90. dakikada çift sarı kartla oyun dışında kaldı.
Ligde Sevilla faciasının etkilerini üzerinden atamayan Madrid temsilcisi, böylelikle Avrupa'da da yediği darbe ile sarsıldı. CSKA 4 puanla yeni lider oldu. Roma ve Real Madrid 3'er puanla orta sırayı paylaştı. Viktoria Plzen ise 1 puanla son sırada.
CENGİZ ŞOV YAPTI
Milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği İtalya'nın Roma takımı, G Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Çekya ekibi Viktoria Plzen'i 5-0 mağlup etti. Cengiz Ünder karşılaşmaya Roma formasıyla ilk 11'de başlarken, 40'ıncı dakikada Edin Dzeko'nun attığı golün asistini yaptı, 64'üncü dakikada ise fileleri sarstı.
Salı günü oynanan maçların sonuçları şu şekilde:
AEK Atina 2-3 Benfica
Bayern Münih 1-1 Ajax
Hoffenheim 1-2 Manchester City
Lyon 2-2 Shakhtar Donetsk
Roma 5-0 Viktoria Plzen
Juventus 3-0 Young Boys
Manchester United 0-0 Valencia
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