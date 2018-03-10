Real Madrid, Ronaldo ile güldü
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid, deplasmanda Eibar'ı 2-1 yendi.
Real Madrid, Ipurua Stadı'nda Eibar ile karşılaştı. Eflatun-beyazlı ekip mücadelenin 34. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya tempolu başlayan Eibar, karşılaşmanın 50. dakikasında Ivan Ramis'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.
84. dakikada bir kez daha topu ağlara gönderen Ronaldo, skoru 2-1 yaparak karşılaşmanın sonucunu belirledi.
Real Madrid, bu skorla puanını 57 çıkarırken, Eibar 39'da kaldı. Real Madrid'in maç fazlasına rağmen lider Barcelona ile arasında 12 puan fark bulunuyor.
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