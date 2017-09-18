Real Madrid rekora ortak oldu

La Liga’daki son iki maçında beraberlikler aldıktan sonra zorlu Real Sociedad deplasmanına giden Real Madrid, eksik kadrosuna rağmen sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı. Konuk ekip 19’uncu dakikada Borja Mayoral’ın golüyle 1-0 öne geçerken, Real Sociedad 29’uncu dakikada Kevin Rodrigues ile skora eşitliği getirdi. Rodrigues’in 36’ncı dakikada bu kez kendi kalesine attığı golle bir kez daha öne geçen Real Madrid, ilk yarıyı 2-1 öne bitirdi.

İkinci yarı ev sahibi takımın beraberlik için yaptığı atakları durduran Real Madrid, 61’inci dakikada Gareth Bale ile farkı ikiye çıkardı. İlerleyen dakikalarda skor değişmeyince Real Madrid karşılaşmayı 3-1 kazandı.

BARCELONA LİDER

Bu skorla puanını 8’e çıkaran Real Madrid 4’üncü sıraya yükseldi. La Liga’ya iyi bir başlangıç yapan ancak Real Madrid karşısında namağlup unvanını yitiren Real Sociedad ise 9 puanla 3’üncülüğe geriledi. 4’üncü hafta sonunda Barcelona (12) liderliğini korurken, Sevilla (10) 2’nciliğe yükseldi.

Real Madrid’de kart cezalısı Cristiano Ronaldo ve Marcelo ile sakat olan Toni Kross ve Karim Benzema kadroda yer almadı. Ayrıca Real Madrid’in genç defans oyuncularından Theo Hernandez de Real Sociedad maçının son dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

REAL, SANTOS’U YAKALADI

Real Madrid, 1963 yılında efsane futbolcu Pele’nin de formasını giydiği Brezilya’nın Santos takımına ait 73 kez üst üste en fazla maç gol atma rekorunu da egale etti.

30 Nisan 2016’da yine Real Sociedad’a karşı deplasmanda başladığı art arda gol atma serisini 73 maça çıkaran Real Madrid, 20 Eylül’de sahasında Real Betis’e karşı oynadığı maçta da gol atmayı başarırsa rekorun yeni sahibi olacak.

Real Madrid, son 17 ayda İspanyol ligi, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası olmak üzere katıldığı 6 turnuvadaki tüm maçlarda gol attı. Real Madrid egale ettiği rekorla peş peşe 73 maçta toplam 200 gol kaydederken, bu serinin en golcü ismi 49 golle Cristiano Ronaldo oldu.