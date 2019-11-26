Real Madrid PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Real Madrid Paris Saint Germain (PSG) maçı ile Şampiyonlar Ligi A Grubunda 5. Hafta mücadelesi devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu grupta, liderlik koltuğunu hedefleyen Real Madrid, PSG karşısında çetin bir mücadele verecek. Peki, Real Madrid PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler
Real Madrid PSG maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı devam ediyor. İspanyol ve Fransız futbolunun iki büyük ekibini karşı karşıya getirecek olan Real Madrid PSG maçı, A Grubu'ndaki sıralamayı belirleyecek. Peki, Real Madrid PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
REAL MADRİD PSG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Real Madrid, PSG'yi ağırlayacak. 26 Kasım Salı günü saat 23.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.
XABİ ALONSO İÇİN BERAAT KARARI
İspanya'daki Madrid Mahkemesi, vergi kaçırmakla suçlanan eski futbolcu ve Real Sociedad'ın altyapı takımının antrenörü Xabi Alonso hakkında beraat kararı verdi.
Profesyonel futbolculuk döneminde, 2010, 2011, 2012 yıllarında gelir vergisinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla savcılık tarafından 3 farklı suçtan hakkında 2,5 yıl hapis cezası talep edilen Alonso, beraat etti.
Mahkeme, Alonso ile birlikte sanık olan diğer iki mali danışmanın yöneltilen suçlamalarda cezai sorumlulukları bulunmadığına kanaat getirdi.
Savcı, eski futbolcu Alonso'nun imaj haklarından elde ettiği gelirlerinden vergi kaçırdığını iddianamesinde sunmuş ve yargılanan 3 sanığın her birinin 4 milyon avro ödemesini ve Vergi Dairesi'ne de toplamda 2 milyon 32 bin 845 avro yatırılmasını talep etmişti.
İspanya'da futbolculara yönelik vergi kaçırma iddiaları son yıllarda sıkça gündeme gelirken, şimdiye kadar vergi kaçırma suçlamalarını kabul etmeyerek, anlaşma yolunu kabul etmeden mahkemeye giden sadece Xabi Alonso olmuştu.
Real Sociedad kulübünün altyapı takımının antrenörlüğünü yapan Alonso, mahkemedeki ifadesinde "Hiçbir şeyi, asla gizlemeden, her zaman açık ve şeffaf oldum. Üzerime düşen vergiyi her zaman ödedim. Yapmamam gereken bir şeyi yaptığımı asla düşünmedim ve düşünmüyorum." demişti.
İspanya'da Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Xavier Mascherrano, Angel Di Maria, James Rodriguez, Neymar, Gerard Pique, Fabio Coentrao, İker Casillas, Alexis Sanchez, Luka Modric, Radamel Falcao ve teknik direktör Jose Mourinho gibi futbol dünyasından çok sayıda ünlü isim vergi kaçırmaktan para cezası almıştı.
UEFA'DAN YILIN 11'İ
UEFA Yılın 11'ine aday 50 oyuncu için oylamalar başladı.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2019 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er defans, orta saha ve forvet adayından oluşan liste, oylamaya sunuldu.
Listeye en çok oyuncu sokan takım, geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nden zaferle ayrılan Liverpool (10) oldu. 22 oyuncunun ilk kez adaylar arasına girdiği listede, 21 ülkeden 14 takımın oyuncularına yer verildi.
Juventus'ta forma giyen 34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, üst üste 16. kez seçildiği listede ilk 11'e en çok giren (13) oyuncu oldu. Portekizli yıldız, aynı zamanda listenin en yaşlı oyuncusu konumunda.
Oylama, 9 Aralık'a kadar UEFA'nın internet sitesinden devam edecek. Listede yer alan aday futbolcular şöyle:
Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Jan Oblak (Atletico Madrid), Andre Onana (Ajax), Marc-Andre ter-Stegen (Barcelona)
Defans: Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Jose María Gimenez (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aymeric Laporte (Manchester City), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Andy Robertson (Liverpool), Nicolas Tagliafico
(Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Vertonghen (Tottenham)
Orta saha: Thiago Alcantara (Bayern Münih), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Kevin de Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax), Angel di Maria (PSG), Fabian Ruiz (Napoli), Fabinho (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kante (Chelsea), David Silva (Manchester City), Donny van de Beek (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Hakim Ziyech (Ajax)
Forvet: Sergio Agüero (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Roberto Firmino (Liverpool), Serge Gnabry (Bayern Münih), Eden Hazard (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Muhammed Salah (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City), Dusan Tadic (Ajax)
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