Real Madrid peşindeydi! Bonservis bedeli açıklandı...
Real Madrid, Tottenham'ın Danimarkalı yıldızı Christian Eriksen'in peşindeydi. Diario AS'ın haberine göre bonservis bedeli belli oldu!
Real Madrid'in peşinde olduğu 27 yaşındaki Eriksen'in Tottenham ile olan sözleşmesi 2020 yazında sona erecek. Kulübüyle yeni sözleşmeye henüz imza atmayan yıldız oyuncu için başkan Daniel Levy, dudak uçuklatacak bir bonservis bedeli belirledi.
250 MİLYON EURO!
Levy'nin belirlediği rakam tam 250 milyon Euro olarak açıklandı.
Vaktinde Bale için de 101 milyon Euro bonservis alan Tottenham başkanının fiyatı bu kadar yüksekten açma sebebi olarak - oyuncuyu bırakmak istememesi - gösterildi.
İNGİLİZ KAYNAKLAR 111 MİLYON EURO'YU HEDEF GÖSTERDİ!
The Independent ise transferin bu transfer dönemi değil, yazın bitme olasılığının yüksek olduğunu yazdı.
33 yaşına gelen Luka Modric'in yerini dolduracak isim arayışlarında olan Real Madrid, şu an için o bölgede Dani Ceballos'u değerlendiriyor ama yazın kesenin ağzını açacak ve 111 milyon Euro'ya Eriksen'in transferini bitirecek.
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