Real Madrid Pepe'yi özlüyor

Real Madrid'in İspanyol savunmacısı Nacho Fernandez'den Pepe itirafı geldi. Pepe'nin tecrübesinin eksikliğini çok hissettiklerini dile getiren İspanyol defans oyuncusu, onun gibi bir oyuncuyu aradıklarını ifade etti.

Nacho, "Pepe'den çok şey öğrendim ve onun tecrübesini arıyoruz. İçtenlikle söylemem gerekirse bir stopere ihtiyacımız yok. Vallejo ve Varane şanssız sakatlıklar yaşadı. Vallejo Las Palmas maçında etkileyiciydi ve onun gelişimi için çok önemli bir tecrübeydi. Bu bölgede oynayabilecek 5 futbolcumuz var ve rekabet üst seviyede" diye konuştu.

Geçen sezon Real Madrid kadrosunda değişmeler olduğunu vurgulayan Fernandez, bunun sonuçları hakkında biraz daha beklenmesi gerektiğini ifade etti.

34 yaşındaki yıldız, 7 yıllık Real Madrid macerasını bitirerek Beşiktaş'a imza atmıştı. Deneyimli savunmacı siyah-beyazlılarda kalitesini kısa zamanda ortaya koydu.