Real Madrid Paris Saint Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Real Madrid Paris Saint Germain maçı ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde heyecan seviyesi yüksek bir mücadele sahne alacak. Spor severler Real Madrid Paris Saint Germain maçının canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Real Madrid Paris Saint Germain bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar
Real Madrid 42 puanla İspanya Ligi'nde 4. sırada yer alırken, Barcelona 59 puanla lider konumda yer alıyor. Paris SG ise liginde zirveyi 65 puanla sürdürüyor. En yakın rakibine 12 puan fark atan Paris SG, Fransa Ligi'nde attığı 76 golle dikkat çeken bir hücum hattına sahip. Aynı zaman sadece 17 gol yiyerek ulaşılması güç bir istatistik oluşturmuş durumdalar. Oynadıkları 25 karşılaşmada +59 averaja sahip olan Paris SG rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.
Real Madrid ise 50 gol atıp kalesinde 23 gol gördü. Geçtiğimiz yıllara oranla düşük bir performans sergileyen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde ise net skorlarla yoluna devam etmişti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak son 16 turu ilk maçında olacak.
Real Madrid Paris Saint Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Real Madrid Paris Saint Germain maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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