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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerReal Madrid Paris Saint Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Spor Arena Real Madrid Paris Saint Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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Spor Arena
14.02.2018 - 14:57, Son Güncelleme:

Real Madrid Paris Saint Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Real Madrid Paris Saint Germain maçı ile bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde heyecan seviyesi yüksek bir mücadele sahne alacak. Spor severler Real Madrid Paris Saint Germain maçının canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Real Madrid Paris Saint Germain bu akşam hangi kanalda, saat kaçta canlı olarak yayınlanacak? İşte detaylar

Real Madrid 42 puanla İspanya Ligi'nde 4. sırada yer alırken, Barcelona 59 puanla lider konumda yer alıyor. Paris SG ise liginde zirveyi 65 puanla sürdürüyor. En yakın rakibine 12 puan fark atan Paris SG, Fransa Ligi'nde attığı 76 golle dikkat çeken bir hücum hattına sahip. Aynı zaman sadece 17 gol yiyerek ulaşılması güç bir istatistik oluşturmuş durumdalar. Oynadıkları 25 karşılaşmada +59 averaja sahip olan Paris SG rakiplerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Real Madrid ise 50 gol atıp kalesinde 23 gol gördü. Geçtiğimiz yıllara oranla düşük bir performans sergileyen Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nde ise net skorlarla yoluna devam etmişti. Şimdi gözler bu akşam oynanacak son 16 turu ilk maçında olacak.

Real Madrid Paris Saint Germain maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Paris Saint Germain maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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