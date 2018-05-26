Real Madrid, 12 kez kazandığı Şampiyonlar Ligi kupasıyla en çok kazanan takım. Son iki senenin şampiyonu Real Madrid kupayı müzesine götürerek üst üste üçüncü kez bu sevinci yaşama peşinde.

Şampiyonlar Ligi’ne H Gurubu’ndaki rakipleri Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile yarışan Real Madrid, grubunu Tottenham’ın ardından 2’nci sırada tamamladı. Sonrasında Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus ve Bayern Münih’i eleyerek Liverpool ile rakip oldu.

En Çok Oynanan Bahis 100 Real Madrid - Liverpool 1 MS1 1,90 44360 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 100 Real Madrid - Liverpool 1 11,90 %86,79 X3,30 %5,62 22,70 %7,59

Liverpool E Grubu’nda başladığı Şampiyonlar Ligi heyecanında Sevilla, Maribor ve Spartak Moskova ile aynı grupta yer alarak grubunu lider tamamladı. Sonrasında Porto, Manchester City ve Roma’yı Liverpool, Şampiyonlar Ligi finali için Kiev biletini kaptı

İngiltere’nin en çok Şampiyonlar Ligi kazanan takımı ise Liverpool. Şampiyonlar Ligi’ni 5 kez kazanan Liverpool’un yaşadığı en değerli şampiyonluk 2004-2005 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 25 Mayıs 2005’te İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda İtalyan ekini Milan’ı 3-0 geriden gelerek mağlup ederek kazandığı kupa gösteriliyor.

Real Madrid Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final mücadelesinde Real Madrid ve Liverpool kozlarını Kiev’deki Olimpiyat Stadı’nda paylaşacak. Yarın saat 21.45’te başlayacak mücadeleyi Sırp hakem Milorad Mazic yönetecek. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ DEVİN KIEV YOLCULUĞU

Şampiyonlar Ligi’ne H Gurubu’ndaki rakipleri Tottenham, Borussia Dortmund ve APOEL Nicosia ile yarışan Real Madrid, grubunu Tottenham’ın ardından 2’nci sırada tamamladı. Sonrasında Madrid, Paris Saint-Germain, Juventus ve Bayern Münih’i eleyerek Liverpool ile rakip oldu.

Liverpool E Grubu’nda başladığı Şampiyonlar Ligi heyecanında Sevilla, Maribor ve Spartak Moskova ile aynı grupta yer alarak grubunu lider tamamladı. Sonrasında Porto, Manchester City ve Roma’yı Liverpool, Şampiyonlar Ligi finali için Kiev biletini kaptı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE DAMGA VURAN İSİM: RONALDO

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon 15 gol kaydederek en çok gol atan oyuncu oldu. Ayrıca Ronaldo, 2013-2014 Şampiyonlar Ligi sezonunda rakip fileleri 17 kez havalandırarak 1 sezonda en çok gol atan oyuncu oldu unvanına sahip. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi’nin de 120 golle en golcü oyuncusu durumunda.

İSTATİSTİKLER

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde 16'ncı kez finale yükselen Real Madrid, turnuva tarihinde en fazla final oynayan takım konumunda. Kupa 1 tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım olan Real Madrid; sadece 1962, 1964 ve 1981'deki (vs Liverpool) finalleri kaybetti. Liverpool, tarihinde sekizinci kez Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi. Liverpool'dan sonra bu turnuvada en fazla final oynayan İngiliz kulübü Manchester United. Liverpool, bu turnuvada daha önce oynadığı yedi finalin sadece ikisini kaybetti. Juventus'un ardından Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'nde üç sezon üst üste finale yükselen ilk takım Real Madrid oldu. Ayrıca Real, Bayern Münih'in ardından bu kupayı üst üste üç kez kazanan ilk takım olmak için sahaya çıkıyor. Bu maç, Liverpool'un 1-0 kazandığı 1981 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinin de rövanşı olacak. Ayrıca Liverpool-Real Madrid eşleşmesi; hem Şampiyon Kulüpler Kupası, hem de Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan üçüncü eşleşme olacak.

1981'deki o final, Real Madrid'in Avrupa kupalarında kaybettiği son finaldi. Real, daha sonra oynadığı altı finalde de rakiplerini mağlup etmeyi başardı. İspanyol takımları, Avrupa arenasında İngiliz rakipleriyle oynadığı son altı finalin hepsini kazandı. Bunu son başaran, 2016 Avrupa Ligi finalinde Liverpool'u yenen Sevilla olmuştu. Bir İspanyol takımını Avrupa kupası finalinde mağlup etmeyi başaran son İngiliz ekibi ise Liverpool'du. Liverpool ile Real Madrid, resmi müsabakalarda altıncı kez karşılaşıyor. İki ekip arasında daha önce oynanan beş maçın ilk üçünü Liverpool kazanırken, son iki karşılaşmadan Real galip ayrıldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan takım Liverpool. Turnuva tarihinde bir sezonda rakip fileleri daha fazla havalandıran sadece iki ekip var: Barcelona ve Real Madrid.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalesini en fazla maçta gole kapatan takım Liverpool. Zinedine Zidane, Marcello Lippi'den (1996-1998 arası) sonra üst üste üç kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen ilk teknik direktör oldu. Zidane, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi'ni üç kez kazanan üçüncü teknik direktör olma şansına sahip (Bob Paisley ve Carlo Ancelotti'den sonra). Fransız çalıştırıcı, ayrıca bu turnuvada üst üste üç kez mutlu sona ulaşan ilk teknik adam olabilir. Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci finaline çıkacak olan Jürgen Klopp, ilk tecrübesinde Borussia Dortmund'u çalıştırırken Bayern Münih'e yenilmişti. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk iki finalini kaybeden üç teknik direktör var: Massimiliano Allegri , Diego Simeone ve Hector Cuper. Klopp, teknik direktörlük kariyerinde oynadığı altı finalin beşini kaybederken, tek zaferini 2012'de Dortmund'un başında yaşadı. Şampiyonlar Ligi finallerinde en fazla gol atan oyuncu olan Cristiano Ronaldo, aynı zamanda 1992/93'ten bu yana üç farklı finalde rakip fileleri havalandıran tek isim konumunda. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde mevcut formata geçildiğinden bu yana üst üste iki finalde gol atmayı başaran ilk oyuncu olmak için sahaya çıkıyor. Turnuva tarihinde bunu başaran son oyuncu Franz Roth. Bu sezon Liverpool forması giyen hiçbir oyuncunun kariyerinde Şampiyonlar Ligi finali bulunmuyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol katkısı yapan iki oyuncu Cristiano Ronaldo ve Roberto Firmino.

Bir Şampiyonlar Ligi sezonunda en fazla gol atan üçlü Mohamed Salah-Roberto Firmino-Sadio Mane. Bu rekor daha önce Cristiano Ronaldo-Gareth Bale-Karim Benzema üçlüsüne aitti. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en çok asist yapan oyuncu James Milner, ikinci sırada ise takım arkadaşı Roberto Firmino yer alıyor. Opta'nın bu istatistiği tutmaya başladığı 2003/04 sezonundan bu yana hiçbir oyuncu bir sezonda dokuz assist yapamadı.

'RONALDO, BÖYLE MAÇLAR İÇİN YAŞIYOR'

Real Madrid'in teknik direktörü Zidane ise zorlu maçların ardından finale kaldıklarını anımsatarak, "Bu sezon finale kalmak kolay olmadı. Buraya kadar çıkabildiğimiz için çok mutluyuz. Şampiyonlar Ligi'nde bir final maçı daha bizi bekliyor." dedi.

Takımın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formda olduğuna değinen Fransız çalıştırıcı, "Ronaldo, böyle maçlar için yaşıyor. Onun hayatına bu maçlar anlam katıyor. Maçı dört gözle bekliyor." ifadelerini kullandı.

Zinedine Zidane, maçta favori taraf olmadığının altını çizerek, "Liverpool ile aynı şansa sahibiz. İki taraf da maçın favorisi değil. Soyunma odasındayken kimse favori olduğunu düşünmez." değerlendirmesinde bulundu.

Klopp ile teknik açıdan benzer özelliklere sahip olduğu yönündeki soruya ise Zidane, "Klopp'a çok fazla saygı duyuyorum. Çok tecrübeli ve inanılmaz şeyler başardı. Ama benzer yapıda olduğumuzu söyleyemem. Herkes ve her teknik adam birbirinden farklıdır." yanıtını verdi.

Sergio Ramos ise Livepoollu Salah'ın kalitesinin, Ronaldo ve Barcelonalı Lionel Messi ile aynı seviyede olup olmadığına ilişkin soruyu, "Onlar farklı gezegenden. Bazıları daha popüler olur, bazıları ise parlar ve ortadan kaybolur. Biz ise en fazla harika oyuncu tanımına gireriz. Salah da harika bir oyuncu ve bu sezonki performansıyla bunu kanıtladı. Daha fazlası olabilmek için önünde iyi bir şans var." şeklinde cevapladı.

Bu dakikalara dikkat!

Ronaldo ve Salah’ın gol attığı dakikalar incelenince bu akşam için de dikkat edilecek bazı dakikalar ortaya çıkıyor. Şöyle: Ronaldo bu sezon attığı 50 golün 31’ini ikinci yarılarda kaydetti. 46-55 arası 9, 76-85 arası 11 golü var. Muhammed Salah ise 48 golünün 25’ini ikinci yarılarda atarken, 76-85 arası 8 kez ağları havalandırdı. Ronaldo bu sezon yedi maç üst üste gol atıp en uzun serisini yaparken, Salah için bu seri 12 maçtı.İki oyuncunun da gol orucu sadece üç maç sürdü.