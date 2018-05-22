Real Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı
Avrupa'nın en büyüğü Şampiyonlar Ligi Finali ile belirlenecek. Grup aşamasında büyük mücadeleler veren Real Madrid ve Liverpool, bu hafta oynanacak mücadelede ciddi bir efor sarf edecek. Daha önce yine Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez karşılaşan Real Madrid ve Liverpool, bu maçlardan ikisini grup aşamasında, ikisini son 16 turunda, birisini ise final aşamasında oynadı. Peki, Real Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
Real Madrid Liverpool maçı, Şampiyonlar Ligi Final etabında en büyüğü belirleyecek. Kariyerleri boyunca 5 kez karşılaşan iki ekip, bu karşılaşmaların hiç birisinde beraberlik yaşamadı. Yakın zamanda gerçekleşen iki karşılaşmayı Real Madrid kazanırken, önceki üç karşılaşmadan ise liverpool galip ayrıldı. Peki, 37 yıl sonra ilk kez final etabında karşılaşacak olan Real Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Devler Ligi'nin finalinden bazı bilgiler
REAL MADRİD LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Devler Ligi'nin 2017/2018 finalinde Real Madrid, Liverpool ile karşılaşacak. 26 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1 vve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.
Avrupa'nın 5 büyük liginde İngiltere (Premier Lig) ve Almanya'dan (Bundesliga) sonra İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa'da (Ligue 1) da sezon tamamlandı.
İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Paris Saint-Germain'in (PSG) şampiyon olduğu Avrupa'nın 5 büyük liginde de 2017-2018 sezonu sona erdi.
LA LİGA
Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, son maçında Real Sociedad'ı ağırladı. Katalan ekibi, kaptan Andres Iniesta'nın son kez takımının formasını giydiği karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Jübile yapan bir diğer isim de Atletico Madridli Fernando Torres'ti. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid, takımın 2 golünü de Torres'in attığı mücadelede, konuk ettiği Eibar ile 2-2 berabere kaldı.
Real Madrid, Villarreal deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Valencia ise sahasında Deportivo'yu 2-1 yendi.
La Liga'yı 93 puanla zirvede bitiren Barcelona'yı, Atletico Madrid 79, Real Madrid 76 ve Valencia 73 puanla takip etti. Bu sezon küme düşen takımlar Deportivo, Las Palmas ve Malaga oldu.
SERİE A
Arka arkaya 7. şampiyonluğunu kazanan Juventus, ligin son haftasında Verona'yı ağırladı. 40 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon, Juventus'un 2-1 kazandığı maçla siyah-beyazlı ekipteki 17 yıllık kariyerini noktaladı.
Napoli, evinde Crotone'u 2-1, Roma ise deplasmanda Sassuolo'yu 1-0 mağlup etti.
Konuk olduğu Lazio'yu 3-2 yenerek averajla rakibinin önünde ligi 4. tamamlayan Inter, 2011-2012 sezonundan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının Fiorentina'yı 5-1 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 3 asist üretti.
Juventus'un 95 puanla şampiyon olduğu Serie A'yı, Napoli (91) 2'nci, Roma (77) 3'üncü ve Inter (72) 4. sırada tamamladı. Crotone, Verona ve Benevento ise Serie A'ya veda etti.
LİGUE 1
Şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden PSG, Caen deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Lig 2'ncisi Monaco, konuk olduğu Troyes'yı 3-0 yendi.
Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasıyla Fransa ligi 3'üncüsüne geçen Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını, Olympique Lyon elde etti. Memphis Depay'ın hat-trick yaptığı Nice maçını 3-2 kazanan Lyon, ligi 3. sırada bitirdi.
PSG'nin 93, Monaco'nun 80, Olympique Lyon'un 78 puanla ilk 3'ü oluşturduğu Ligue 1'de Toulouse, Troyes ve Metz küme düştü.
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