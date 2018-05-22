Real Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriReal Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı
GeriSpor Real Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
22.05.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

Real Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Real Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı

Avrupa'nın en büyüğü Şampiyonlar Ligi Finali ile belirlenecek. Grup aşamasında büyük mücadeleler veren Real Madrid ve Liverpool, bu hafta oynanacak mücadelede ciddi bir efor sarf edecek. Daha önce yine Şampiyonlar Ligi'nde 5 kez karşılaşan Real Madrid ve Liverpool, bu maçlardan ikisini grup aşamasında, ikisini son 16 turunda, birisini ise final aşamasında oynadı. Peki, Real Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, futbolseverlerin merakla araştırdığı karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Real Madrid Liverpool maçı, Şampiyonlar Ligi Final etabında en büyüğü belirleyecek. Kariyerleri boyunca 5 kez karşılaşan iki ekip, bu karşılaşmaların hiç birisinde beraberlik yaşamadı. Yakın zamanda gerçekleşen iki karşılaşmayı Real Madrid kazanırken, önceki üç karşılaşmadan ise liverpool galip ayrıldı. Peki, 37 yıl sonra ilk kez final etabında karşılaşacak olan Real Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Devler Ligi'nin finalinden bazı bilgiler

En Çok Oynanan Bahis
  • 100Real Madrid - Liverpool
    3
    MS1
    1,90
    25543kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

REAL MADRİD LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Devler Ligi'nin 2017/2018 finalinde Real Madrid, Liverpool ile karşılaşacak. 26 Mayıs Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak karşılaşma, TRT 1 vve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Avrupa'nın 5 büyük liginde İngiltere (Premier Lig) ve Almanya'dan (Bundesliga) sonra İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Fransa'da (Ligue 1) da sezon tamamlandı.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Paris Saint-Germain'in (PSG) şampiyon olduğu Avrupa'nın 5 büyük liginde de 2017-2018 sezonu sona erdi.

LA LİGA

Bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, son maçında Real Sociedad'ı ağırladı. Katalan ekibi, kaptan Andres Iniesta'nın son kez takımının formasını giydiği karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Jübile yapan bir diğer isim de Atletico Madridli Fernando Torres'ti. UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Atletico Madrid, takımın 2 golünü de Torres'in attığı mücadelede, konuk ettiği Eibar ile 2-2 berabere kaldı.
Real Madrid, Villarreal deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı. Valencia ise sahasında Deportivo'yu 2-1 yendi.
La Liga'yı 93 puanla zirvede bitiren Barcelona'yı, Atletico Madrid 79, Real Madrid 76 ve Valencia 73 puanla takip etti. Bu sezon küme düşen takımlar Deportivo, Las Palmas ve Malaga oldu.

SERİE A

Arka arkaya 7. şampiyonluğunu kazanan Juventus, ligin son haftasında Verona'yı ağırladı. 40 yaşındaki kaleci Gianluigi Buffon, Juventus'un 2-1 kazandığı maçla siyah-beyazlı ekipteki 17 yıllık kariyerini noktaladı.
Napoli, evinde Crotone'u 2-1, Roma ise deplasmanda Sassuolo'yu 1-0 mağlup etti.
Konuk olduğu Lazio'yu 3-2 yenerek averajla rakibinin önünde ligi 4. tamamlayan Inter, 2011-2012 sezonundan bu yana ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımının Fiorentina'yı 5-1 yendiği karşılaşmada 1 gol ve 3 asist üretti.
Juventus'un 95 puanla şampiyon olduğu Serie A'yı, Napoli (91) 2'nci, Roma (77) 3'üncü ve Inter (72) 4. sırada tamamladı. Crotone, Verona ve Benevento ise Serie A'ya veda etti.

LİGUE 1

Şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden PSG, Caen deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. Lig 2'ncisi Monaco, konuk olduğu Troyes'yı 3-0 yendi.
Atletico Madrid'in UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasıyla Fransa ligi 3'üncüsüne geçen Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını, Olympique Lyon elde etti. Memphis Depay'ın hat-trick yaptığı Nice maçını 3-2 kazanan Lyon, ligi 3. sırada bitirdi.
PSG'nin 93, Monaco'nun 80, Olympique Lyon'un 78 puanla ilk 3'ü oluşturduğu Ligue 1'de Toulouse, Troyes ve Metz küme düştü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Real Madrid Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı

Andres Santos, Boluspor'a gözyaşlarıyla veda etti

Klopp finalin şifresini verdi! Arzu, tutum, çalışma kalitesi...

Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Josef De Souza