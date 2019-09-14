Real Madrid Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı?
Real Madrid Levante La Liga'da heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Karşılaşma öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Real Madrid Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı?
Real Madrid Levante karşılaşması ile bugün La Liga'da önemli bir karşılaşma oynanacak. Bu sezon lige iki beraberlik ve bir galibiyet ile başlayan Real Madrid, sahasında Levante'yi konuk edecek.
Oynanan 3 karşılaşmada iki galibiyet, bir mağlubiliyet alan Levante şuana kadar deplasmanda galip gelemedi. Sahasında çıktığı karşılaşmada galip gelemeyen Real Madrid iki deplasman bir iç saha maçı oynadı.
Real Madrid Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı?
Real Madrid Levante maçı bugün saat 14:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Türkiye'de yayınlayan bir televizyon kanalı bulunmuyor.
İSTATİSTİKLER
Levante ile oynadığı son dört La Liga maçının sadece birini kazanabilen Real Madrid, daha önceki dokuz karşılaşmada da rakibini mağlup etmişti. La Liga'nın son iki sezonunda Real Madrid'i deplasmanda yenebilen dört takımdan biri Levante. Evinde oynadığı son iki La Liga karşılaşmasını kazanamayan Real Madrid, 2017/18 sezonundan bu yana iç sahada üç maçlık galibiyet hasreti yaşamadı. Bu sezon La Liga maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Real Madrid. Real Madrid'in iç sahada attığı son 10 golün yedisini kaydeden Karim Benzema, bu gollerin dördünü kafayla filelere gönderdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle