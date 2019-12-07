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Futbol
07.12.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Real Madrid La Liga'dan ayrılıyor iddiası!

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Real Madrid La Liga'dan ayrılıyor iddiası!

İspanyol devi Real Madrid’in, bir süredir gündemde olan Avrupa Süper Lig için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi.

İngiltere’nin yüksek tirajlı gazetelerinden The Sun’ın haberine göre İspanyol devi Real Madrid’in, bir süredir gündemde olan Avrupa Süper Lig’i için girişimlerini iyice hızlandırdığı öğrenildi.

Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin, ülke liglerinden ayrılarak kendi liglerini oluşturma girişimi için Real’in Başkanı Florentino Perez’in, FIFA Başkanı Gianni İnfantino ile görüştüğü ve “La Liga’dan çıkacağız ve İngiliz devleriyle birlikte toplam 20 takımla kendi ligimizi kuracağız” dediği öğrenildi.

Real Madrid La Ligadan ayrılıyor iddiası

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