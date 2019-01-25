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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: AA / Foto: AFP
25.01.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Real Madrid, Kral Kupası'nda yarı final kapısını araladı!

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Real Madrid, Kral Kupası'nda yarı final kapısını araladı!

İspanya Kral Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Real Madrid sahasında Girona'yı 4-2 mağlup etti.

Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan maçta Real Madrid, Girona'ya karşısında zorlanarak kazandı.

Ev sahibi takımın gollerini Lucas Vazquez (Dk. 18), Sergio Ramos (Dk. 42 penaltı ve Dk.77) ve Karim Benzema (Dk. 80) attı. Girona'nın gollerini ise Choco Lozano (Dk. 7) ve Alex Granell (Dk. 66) kaydetti.

Öte yandan çeyrek finalin bu akşam oynanan diğer maçında Espanyol sahasında Real Betis ile 1-1 berabere kaldı. Espanyol karşılaşmanın 27. dakikasında Borja Iglesias ile 1-0 öne geçti. Real Betis'e turda avantaj sağlayan beraberlik golü ise 80. dakikada Antonio Sanabria'dan geldi.

Kupada çeyrek finalin rövanşlarında Real Betis-Espanyol 30 Ocak'ta, Girona-Real Madrid de 31 Ocak'ta karşılaşacak. 

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