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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
19.03.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Real Madrid, Kostas Sloukas'ı istiyor

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Real Madrid, Kostas Sloukas'ı istiyor

İspanyol ekibi Real Madrid, Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Kostas Sloukas'ı istiyor.

THY Avrupa Ligi'nin iddialı ekiplerinden Real Madrid gelecek sezona da iddialı bir kadro ile girmek istiyor. 

Marca'nın haberine göre İspanyol ekibi Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas ile CSKA Moskova’nın İspanyol oyun kurucusu Sergio Rodriguez'i transfer etmek istiyor.

Haberde Madrid ekibinin maddi olarak Türk ve Rus kulüpleri ile yarışmakta zorluk çekeceği ancak son yıllarda alınan iyi sonuçlar, Madrid’te yaşam kalitesi gibi faktörlerle oyuncuları cezbedebileceği ifade edildi.

Real Madrid'in Anadolu Efes'ten Vasilije Micic ve yine CSKA Moskova'dan Nando de Colo’nun da peşinde olduğu iddia edilmişti.

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