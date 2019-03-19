Real Madrid, Kostas Sloukas'ı istiyor
İspanyol ekibi Real Madrid, Fenerbahçe Beko'nun yıldızlarından Kostas Sloukas'ı istiyor.
THY Avrupa Ligi'nin iddialı ekiplerinden Real Madrid gelecek sezona da iddialı bir kadro ile girmek istiyor.
Marca'nın haberine göre İspanyol ekibi Fenerbahçe Beko'nun Yunan oyuncusu Kostas Sloukas ile CSKA Moskova’nın İspanyol oyun kurucusu Sergio Rodriguez'i transfer etmek istiyor.
Haberde Madrid ekibinin maddi olarak Türk ve Rus kulüpleri ile yarışmakta zorluk çekeceği ancak son yıllarda alınan iyi sonuçlar, Madrid’te yaşam kalitesi gibi faktörlerle oyuncuları cezbedebileceği ifade edildi.
Real Madrid'in Anadolu Efes'ten Vasilije Micic ve yine CSKA Moskova'dan Nando de Colo’nun da peşinde olduğu iddia edilmişti.
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