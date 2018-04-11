Real Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Real Madrid Juventus maçı bu akşam heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde bu akşam iki takım karşı karşıya geliyor. İki takımında dikkat çeken istatistikleri bulunuyor. Peki Real Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Real Madrid Juventus takımları arasında oynanan ilk karşılaşmada Real Madrid rakibi Juventus'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmış ve avantajlı bir skorla dönmüştü. Şimdi gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi.
Real Madrid ile Juventus arasında Kupa 1'de oynanan 20 maçın 10'unu Real, sekizini Juve kazandı. Juventus, Real deplasmanında çıktığı sekiz maçın sadece ikisini kazanabildi. Real Madrid, ilk maçı deplasmanda oynayıp kazandığı 32 eşleşmenin sadece birinde turu geçemedi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 24 maçtır gol atan Real Madrid, bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderdi. Juve, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 dış saha maçının altısında gol yemedi. Cristiano Ronaldo, Juventus'la Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçta da gol atmayı başardı. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde attığı gol sayısı, Juventus'un takım halinde bu aşamada attığından fazla. Gonzalo Higuain, Juventus'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün altısına doğrudan katkı sağlarken; takımının son dört golünde başrol oynadı.
Real Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Real Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşması bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle