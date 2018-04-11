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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Spor Arena
11.04.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

Real Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Real Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Juventus maçı bu akşam heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak. Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş mücadelesinde bu akşam iki takım karşı karşıya geliyor. İki takımında dikkat çeken istatistikleri bulunuyor. Peki Real Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Juventus takımları arasında oynanan ilk karşılaşmada Real Madrid rakibi Juventus'u 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başarmış ve avantajlı bir skorla dönmüştü. Şimdi gözler bu akşamki mücadeleye çevrildi.

Real Madrid ile Juventus arasında Kupa 1'de oynanan 20 maçın 10'unu Real, sekizini Juve kazandı. Juventus, Real deplasmanında çıktığı sekiz maçın sadece ikisini kazanabildi. Real Madrid, ilk maçı deplasmanda oynayıp kazandığı 32 eşleşmenin sadece birinde turu geçemedi. Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 24 maçtır gol atan Real Madrid, bu süreçte rakip filelere 63 gol gönderdi. Juve, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 10 dış saha maçının altısında gol yemedi. Cristiano Ronaldo, Juventus'la Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı altı maçta da gol atmayı başardı. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde attığı gol sayısı, Juventus'un takım halinde bu aşamada attığından fazla. Gonzalo Higuain, Juventus'un bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı 11 golün altısına doğrudan katkı sağlarken; takımının son dört golünde başrol oynadı.

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Real Madrid Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Juventus Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final karşılaşması bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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