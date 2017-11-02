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Real Madrid isyanda! Cüneyt Çakır...

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, Real Madrid'i 3-1 yendi. Mücadelenin ilk golünde İspanyollar ofsaytin görülmediğini iddia ederek Cüneyt Çakır'ın yönetimini eleştirdi.

Spor Arena / DIŞ HABER
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin flaş sonucu Tottenham - Real Madrid maçında ortaya çıktı. White Hart Lane Stadı'ndaki mücadelede Tottenham dünya devini 3-0'lık skorla devirmeyi başardı. Londra temsilcisi rakibine ezici üstünlük sağlarken maçı Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti.

DEVAM KARARI TARTIŞILDI

İspanyollar, Tottenham'ın attığı ilk golün ofsayt olduğunu iddia etti. 26. dakikada Dele Alli'nin golünde gelişen atakta sağ kanattaki oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğunu iddia ettiler. AS Gazetesi aldığı ekran görüntüsüyle yardımcı hakemin ofsayt pozisyonunu atladığını ve büyük hataya imza attığını dile getirdi.

Mücadelenin gollerini Dele Alli (27,56), Eriksen (65) ve Cristiano Ronaldo (80) kaydetti. Tottenham bu skorla 10 puana yükseldi ve gruptan çıkmayı garantiledi.

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Real Madrid isyanda Cüneyt Çakır...

Real Madrid isyanda Cüneyt Çakır...

 

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