Real Madrid, ilk yarının hesabını kapatıyor! iddaa'da öne çıkan tercih...
Real Madrid'in Villarreal maçı, FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşmaları sebebiyle ertelenmişti.İlk yarının hesabı kapanıyor, işte detaylar...
Villarreal
- Mario Gaspar cezalı, Bruno Soriano ile Manuel Iturra sakat.
- Sağ tarafı müthiş kullanan, 99 doğumlu Samuel Chukwueze'ye dikkat! Arsenal peşinde...
- Estadio de la Ceramica'da bu sezon oynadıkları 8 lig maçından sadece 1 kere galibiyet çıkartabildiler. (3 beraberlik - 4 mağlubiyet)
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- Mariano Diaz ve Marco Asensio yok.
- Casemiro iyileşti ama FIFA Kulüpler Dünya Kupası karşılaşmalarında boy gösterip alkış alan Marcos Llorente, Modric ve Kroos ile orta alanda devam edebilir.
- Bale ve Benzema'yı hücumda tamamlayacak ismin de Lucas Vazquez olması bekleniyor.
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