Real Madrid Hazard transferini açıklıyor!
Real Madrid, Eden Hazard'ı renklerine katıyor! La Liga devinin UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından transferi açıklayacağı kaydedildi.
Real Madrid'in Eden Hazard transferini, 29 Mayıs'taki UEFA Avrupa Ligi finalinin ardından açıklayacağı kaydedildi. Fransız L'Equipe Gazetesi'nin verdiği bilgiye göre Madrid temsilcisi, 29 Mayıs'ta oynanacak olan Arsenal - Chelsea finalinin ardından transferi resmi olarak duyuracak.
Real Madrid'in transfer için 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Belçikalı yıldızın adı uzun bir süredir Real Madrid ile anılıyordu.
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