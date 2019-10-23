Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımına 1-0 yenilerek, A Grubu'nda son sıraya geriledi. Gözler şimdi iki ekip arasında İspanya'da oynanacak rövanş maçının tarihinde. Peki, Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray 'ın deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacağı maça kısa bir süre kala, maça ilişkin tarih bilgisi başta sarı kırmızılı takıma gönül veren futbolseverler olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Real Madrid Galatasaray maçı hakkında ayrıntılar...
Real Madrid ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak müsabaka TSİ 22.00'da başlayacak. Grubun diğer maçında ise aynı gün ve saatte PSG ile Club Brugge karşı karşıya gelecek.
İLK MAÇTA HÜSRAN
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 yenildi. Bu sonuçla Galatasaray 1 puanda kalırken, Real Madrid puanını 4'e çıkardı. Haftaya averajla İspanyol temsilcisinin önünde 3. sırada giren sarı-kırmızılılar, son sıraya geriledi.
Gruptaki diğer maçta PSG deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Lider olan Fransız ekibi 9 puana yükselirken, Belçika temsilcisi 2 puanda kaldı.
AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ
Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.
Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına karşı sahasında 3-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 10 müsabakada galibiyet elde edemedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Bu mücadelelerde 3 beraberlik alan Galatasaray, 7 kez de rakiplerinin kazanmasını engelleyemedi.
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