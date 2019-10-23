Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriReal Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman?
GeriSpor Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
23.10.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İspanya'nın Real Madrid takımına 1-0 yenilerek, A Grubu'nda son sıraya geriledi. Gözler şimdi iki ekip arasında İspanya'da oynanacak rövanş maçının tarihinde. Peki, Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray 'ın deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacağı maça kısa bir süre kala, maça ilişkin tarih bilgisi başta sarı kırmızılı takıma gönül veren futbolseverler olmak üzere pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Real Madrid Galatasaray maçı hakkında ayrıntılar...

Real Madrid ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. 6 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak müsabaka TSİ 22.00'da başlayacak. Grubun diğer maçında ise aynı gün ve saatte PSG ile Club Brugge karşı karşıya gelecek.

İLK MAÇTA HÜSRAN

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 1-0 yenildi. Bu sonuçla Galatasaray 1 puanda kalırken, Real Madrid puanını 4'e çıkardı. Haftaya averajla İspanyol temsilcisinin önünde 3. sırada giren sarı-kırmızılılar, son sıraya geriledi.

Gruptaki diğer maçta PSG deplasmanda Club Brugge'ü 5-0 gibi farklı bir skorla geçti. Lider olan Fransız ekibi 9 puana yükselirken, Belçika temsilcisi 2 puanda kaldı.

AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ

Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini geçen sezon Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına karşı sahasında 3-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 10 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 maç yaptı. Bu mücadelelerde 3 beraberlik alan Galatasaray, 7 kez de rakiplerinin kazanmasını engelleyemedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle