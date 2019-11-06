Real Madrid Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Aslan Avrupa arenasına çıkıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı devam ediyor. A Grubu'nda yer alan turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray, İspanya'nın güçlü Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bu maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Real Madrid Galatasaray maçına ilişkin tüm ayrıntılar...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında Galatasaray ve Real Madrid bu akşam karşı karşıya gelecek. Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY'DA HEDEF GALİBİYET

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.

Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ise 4 puanla ikinci sırada yer buldu. Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak.

FATİH TERİM: "KAYBEDECEK FAZLA BİR ŞEYİMİZ YOK"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesinde Santiago Bernabeu Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Terim, "Matematik olarak baktığımızda, kaybedersek Şampiyonlar Ligi değil UEFA Avrupa Ligi tarafına bakmak zorundayız gibi bir tablo var. Kaybedecek fazla bir şeyimiz yok. Ancak tabii bu görüş maçın başından itibaren sahada böyle olmayabilir." şeklinde konuştu.

Fatih Terim, Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol atamadığı için eleştirilebileceğini ama felsefesinin her zaman gol üretmek ve atak oynamak üzerine kurulu olduğunu söyledi.

"Yapmamız gereken çok basit, gol atmamız lazım." diyen Terim, "Biraz daha fazla gol pozisyonu üretmemiz lazım. Kaybetmekten korkmayan bir takım istiyorum. Kaybedersek sorumluluk benim, oyuncuların değil. Ya da burada Real Madrid'e yenilseniz size kim ne diyebilir ki?" değerlendirmesinde bulundu.

Terim, Yuto Nagatomo'nun "hiç akılda olmayan bir sorunu" olduğunu ve forma giyemeyebileceğini belirterek, Real Madrid karşısında sahaya süreceği takımla ilgili 1-2 futbolcuya halen karar vermediğini ifade etti.

Bu arada İspanyol basını, bu sabahki basın toplantısında Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'a olduğu gibi Fatih Terim'e de sadece Gareth Bale ile ilgili sorular sordu.

Real Madrid'de 5 Ekim'den bu yana oynamayan ve İspanyol kulübü tarafından sakat olduğu söylenmesine rağmen Galler Milli Takımı'nın kadrosuna çağrılan Bale ile ilgili soruların muhatabı olmadığını söyleyen Terim, sıkça gelen sorular karşısında görüşlerini paylaştı.

Bale'in Zidane'a haber vermeden geçen hafta Londra'ya gittiğini hatırlatan bir İspanyol gazeteci, Terim'e "Sizin futbolcunuz aynı şeyi size yapsa ne yaparsınız?" diye sordu.

Galatasaray Teknik Direktörü, "Her teknik adamın bir tavrı, tepkisi vardır. Ben buna karar veremem. Ben çok sert tepki veririm, biri oralı olmaz, diğeri idare etmeye çalışır. Ancak ben, adalet neyi gerektiriyorsa onu uygularım." cevabını verdi.

Terim, "Bale konusunda Real Madrid'de bir sorun olduğu görülüyor. Bunu okuyoruz ve burada da gördük. Ancak bununla ilgili yargıda bulunacak durumda değilim. Ümit ederim Real Madridlilerin hoşlanacağı bir sonuçla sonuçlanır." diye konuştu.

"Real Madrid, Bale ve James'siz daha mı güçsüz?" sorusunu ise Terim, "Real Madrid'in her oyuncusu birbirinden daha değerli. Sahaya sürdüğü 11'in dışında diğer 11 oyuncusu da değerlidir. Kim çıkarsa çıksın benim için tehlikeli ve önemli oyuncudur. Bana göre tüm kadro birbirinden değerli." şeklinde yanıtladı.

"Bale gibi bir futbolcuyu takımınızda görmek ister misiniz?" diye gelen diğer bir soru üzerine ise Terim, "Bale, Galatasaray'da oynasa tabii ki memnum olurum ama ben burada, Real Madrid'in oyuncularıyla ilgili konularda çekimser kalmak istiyorum. Bale'in iyi futbolcu olmasına itirazım yok ama bunun kararını verecek olan teknik adama saygı duymak gerekir. Bu, her takım için böyle. Galatasaray, Juventus, Manchester United'da da böyle. Ancak unutmayalım ki sahaya çıkan 11, en iyi 11'dir." ifadelerini kullandı.

FALCAO FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı, Real Madrid'e karşı forma giyemeyecek.

Aşil tendonunda ağrısı olan ve ayak bileği kemiği ile yumuşak dokusunda ödemi bulunan Falcao, yaklaşık 1 aydır formasından uzak. Kolombiyalı golcü, Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor, Real Madrid, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarının ardından ikinci Real Madrid müsabakasında da sahaya çıkamayacak.

Süper Lig'deki Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Şener Özbayraklı da sahadaki yerini alamayacak.

Real Madrid'de ise Nacho ile Gareth Bale, sakatlıkları nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak.

GALATASARAY'IN KARNESİ

Galatasaray, çıktığı son 9 resmi maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül'de 1-0 kazandığı Kasımpaşa mücadelesinden sonra 9 resmi maça çıktı.

Ligde 6 maç yapan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada boy gösterdi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte ligde 2 galibiyet alabilirken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 karşılaşmada 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet gördü.

SARI-KIRMIZILI EKİP GOLE GİDEMİYOR

Galatasaray, bu sezon çıktığı 14 resmi müsabakada gol yollarındaki etkisiz bir görüntü çizdi.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve TFF Süper Kupa'da oynadığı 14 karşılaşmada 12 gol atarken, kalesinde ise 11 gole engel olamadı.

Galatasaray, söz konusu karşılaşmaların yarısında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda bu sezon gol sevinci yaşayamayan tek takım oldu.

Toplam 8 grupta 32 takımın mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3. hafta maçlarının ardından, Galatasaray hariç tüm takımlar en az 1 kez gol buldu.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılı kafilede, sakatlıkları bulunan Radamel Falcao ile Şener Özbayraklı yer almıyor.

Galatasaray'ın Real Madrid maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Fernando Muslera, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Batuhan Şen, Ryan Donk, Ömer Bayram, Mariano Filho, Florin Andone, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor, Mario Lemina.

FATİH TERİM'LE 76. AVRUPA MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında İspanya'nın Real Madrid ekibine konuk olacak Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasındaki 76. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımla önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tecrübesiyle dikkati çekiyor.

Galatasaray, Fatih Terim idaresinde Avrupa kupalarında bugüne dek 75 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılı takım, 66 yaşındaki teknik adam yönetimindeki bu karşılaşmaların 30'unu kazanırken, 16'sında berabere kaldı, 29'unu ise mağlubiyetle tamamladı.

Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası maçlarında 103 gol atarken, kalesinde ise 104 gol gördü.

REAL MADRİD'LE 33. RANDEVU

Galatasaray, Real Madrid karşılaşmasıyla İspanyol takımlarına karşı 33. maçına çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce İspanya temsilcileriyle oynadığı 32 karşılaşmada 8 galibiyet elde ederken, 6 kez berabere kaldı, 18 kez mağlup oldu.

Bu karşılaşmalarda 31 kez rakip ağları havalandıran Galatasaray, kalesinde 58 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid ile yaptığı 8 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 5'inde yenildi.

Sarı-kırmızılıların 10 golüne, eflatun-beyazlı takım 22 golle karşılık verdi.