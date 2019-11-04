Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid Galatasaray maçı ile Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda dördüncü hafta karşılaşmaları oynanacak. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde ileri derece zorlanma tespit edildiği açıklandı.
Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Real Madrid Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak. 23:00'da başlayacak mücadele beIN Spors 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi
Süper Lig'in 10. haftasında dün Çaykur Rizespor'u 2-0 yenen sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçının ilk antrenmanını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yaptı.
Çaykur Rizespor maçında tam süre alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmana diğer futbolcuların, koordinasyon ve sürat çalışması yaparak başladığı belirtildi. Antrenmanın dayanıklılığa yönelik çift kale oyunla sona erdiği kaydedildi.
Bir gün izinli geçirecek sarı-kırmızılılar, Real Madrid maçı hazırlıklarını 4 Kasım Pazartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde zorlanma
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Şener Özbayraklı'nın sağ arka adalesinde ileri derece zorlanma tespit edildiği açıklandı. Tedavisine başlanan Şener'le ilgili çekilecek MR sonucu detaylı açıklama yapılacağı aktarıldı.
Real Madrid, sahasında berabere kaldı: Real Madrid: 0 - Real Betis: 0
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da oynanacak maçta Galatasaray'ın rakibi olan Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 12. haftasında Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.
La Liga'da Barcelona'nın deplasmanda Levante'te 3-1 yenilmesi sonrası yakaladığı lider olma şansını iyi değerlendiremeyen Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Betis'ten 1 puan aldı.
Karşılaşmanın 8. dakikasında Eden Hazard'ın topu ağlara gönderdiği pozisyonda maçın hakemi VAR'a başvurarak ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten karşılaşma sonrası puanını 22'ye çıkaran Real Madrid, averajla liderliğini koruyan Barcelona'nın ardından 2. sırada yer aldı. La Liga'nın alt sıralarında olan Real Betis ise puanını 13'e çıkardı.
La Liga'nın 10. haftasında, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden ligin zirvesindeki her iki takımın da 1'er maçı eksik bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Real Madrid, gruptaki 4. maçta, 6 Kasım'da Santiago Bernabeu Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.
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