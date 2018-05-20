Real Madrid Fenerbahçe Doğuş maçı hangi kanalda saat kaçta?

Real Madrid Fenerbahçe maçı, bir sezondur Euroleague'de çetin mücadeleler veren Sarı Lacivertli temsilcimiz için büyük önem arz ediyor. Sezon boyunca gösterdiği performansı şampiyonluk ve kupa ile taçlandırmak isteyen Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid karşısında ciddi bir mücadeleye hazırlanıyor. Peki, Real Madrid Fenerbahçe Doğuş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? Mücadele öncesinden bazı detaylar

REAL MADRİD FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Euroleauge Final mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid karşısında şampiyonluk için ter dökecek. 20 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 3 ve Bein Sports Haber (ücretsiz) kanalından canlı izlenebilecek.

En Çok Oynanan Bahis 683 (L:162,5)Real Madrid - Fenerbahçe 1 AÜÜstü 1,70 2771 kez oynandı

AVRUPA LİGİ'NİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU BELLİ OLDU

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde sezonun en değerli oyuncusu (MVP), İspanya'nın Real Madrid takımından 19 yaşındaki genç yetenek Luka Doncic oldu.



Başkent Belgrad'daki Sırbistan Sarayı'nda düzenlenen törenle THY Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun "en iyileri" ödüllendirildi.



Törene Avrupa Ligi Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jordi Bertomeu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı ile basketbol camiasından çok sayıda isim katıldı.



Genç yaşına rağmen gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Doncic, sezonun MVP'si olmayı başardı.



Doncic, aynı zamanda geçen sezon olduğu gibi yine "Yükselen Yıldız" seçildi ve "En İyi 5"te de yer alarak 3 ödülün sahibi oldu.



Öte yandan Real Madrid, üst üste ikinci sezonda da MVP'yi kadrosundan çıkaran takım oldu. Geçen sezon ise bu ödülü Real Madrid'in oyuncusu Sergio Llull almıştı.



EN İYİ HAREKET VESELY'DEN



Fenerbahçe Doğuş'un Çek yıldızı Jan Vesely, sezonun "En İyi Hareketi" ödülüne layık görüldü.



Vesely, normal sezonda Litvanya ekibi Zalgiris'le oynadıkları maçta yaptığı smaçla bu ödülü kazandı.



Daha önce açıklanan "En İyi 5"te de yer alan Vesely, iki ödülle sezonu tamamladı.



DİĞER ÖDÜLLER SAHİPLERİNE VERİLDİ



Luka Doncic'in MVP seçildiği organizasyonda kategorilere göre ödül alan basketbolcular şöyle:



Sezonun en iyi hareketi: Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş)

Yükselen yıldız: Luka Doncic (Real Madrid)

En iyi savunma oyuncusu: Kyle Hines (CSKA Moskova)

Sayı kralı: Alexey Shved (Khimki)

En iyi 5: Nick Calathes (Panathinaikos Superfoods), Nando De Colo (CSKA Moskova), Luka Doncic (Real Madrid), Tornike Shengelia (Baskonia), Jan Vesely (Fenerbahçe Doğuş).

ALİ MUHAMMED: HÜCUMDA İYİ OLMAMIZ GEREKTİĞİNİ BİLİYORUZ

Fenerbahçe Doğuş'un milli oyuncusu Ali Muhammed, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin şampiyonluk maçında bugün İspanya'nın Real Madrid takımı karşısında hücum performanslarının sonuçta belirleyici olacağına vurgu yaptı.



Sarı-lacivertli takımın tecrübeli oyuncusu Ali Muhammed, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşılaşmanın oynanacağı Stark Arena'da AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Litvanya temsilcisi Zalgiris karşısında 11 dakika 48 saniyede potaya 19 sayı göndererek yıldızlaşan ve takımının finale çıkmasında başrol oynayan 35 yaşındaki oyuncu, "Süre ne olursa olsun takımıma elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Real Madrid maçında sadece bunu yaptım." dedi.

Real Madrid'i de değerlendiren Ali Muhammed, "Rakibimizi çalıştık. Real Madrid karşısında özellikle hücumda çok iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Savunmada da çok dikkatli olmamız lazım. Onları durdurmak için iyi savunma da gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Ali Muhammed, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) olmak gibi bir düşüncesinin şu an olmadığını anlatarak, "Benim ne yaptığım önemli değil.



Kazanalım yeter. Eğer MVP olursam çok mutlu olurum ama şu an sadece tabii ki galibiyeti düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



TAKTİK PROVA YAPTI



Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid maçının son taktik provasını yaptı.



Başantrenör Zeljko Obradovic yönetiminde Stark Arena'da yapılan antrenmanın son 15 dakikası, basına açık gerçekleşti.



Sarı-lacivertliler, bu sabah şut idmanı yaptıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.



Öte yandan Real Madrid de son taktik provasını başantrenör Pablo Laso yönetiminde Stark Arena'da gerçekleştirdi.

OBRADOVİC: "BURADA GEÇİRDİĞİM HER DAKİKA KEYİFLİ"

Düzenlediği basın toplantısında kendi ülkesinde final oynamanın heyecanını yaşadığını belirten Obradovic,"Burada geçirdiğim her dakika keyifli. Burası benim memleketim. Bir başantrenör olarak sabah uyandığınızda bazen her şeyi bilmediğinizi hissediyorsunuz. Oyuncularım sayesinde sürekli bir şeyleri değiştirmeyi çalışıyorum. Oyuncular aynı zamanda başantrenörlerin öğretmenidir. Onlardan da çok şey öğreniyorum" ifadelerini kullandı

Real Madrid’in 19 yaşındaki Sloven yıldızı Luka Doncic için de Obradovic, "Doncic, gerçekten çok zeki bir oyuncu. Pablo Laso gibi bir başantrenörü olduğundan dolayı da çok şanslı. Müthiş oyuncularla oynadı. Bu da olgunlaşmasına yardımcı oldu." diye konuştu.

Obradovic, Ali Muhammed için de şunları söyledi:

"Ali Muhammed, çok ciddi bir karakter. İlk defa böyle bir performans sergilemedi. Kendisinin antrenmanlarda nasıl hazırlandığını görüyorum. Onun harika bir maç çıkaracağını biliyorduk. Sadece 11 dakikada 19 sayı attı. Bazıları ’Aptal başantrenör neden onu 30 dakika oynatmadı’ diye de söylenebilir. Bu da bir bakış açısı. Bakalım yarın ne olacak, her maç kendi içinde özeldir."

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI 18.00'DA

Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş unvanını korumak, bu kupayı en fazla kazanan Real Madrid ise 10. kez mutlu sona ulaşmak için mücadele edecek.

Finalden önce Stark Arena'da TSİ 18.00'de CSKA Moskova ile Zalgiris ise sezonu üçüncü tamamlamak için karşı karşıya gelecek.

16. RANDEVU



Finalde bugün karşılaşacak iki takım bu organizasyonda birbirlerine 16. kez rakip olacak.

Avrupa Ligi'nde daha önce 15 kez karşılaşan iki takımın rekabetinde galibiyet sayılarında Real Madrid'in 8-7 üstünlüğü bulunuyor.

Normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları galip bitirmişti.

REAL MADRİD 18. KEZ FİNALDE



Fenerbahçe Doğuş'un rakibi Real Madrid, tarihinde 18. kez bu kulvarda finale kaldı.

Avrupa Ligi'ni 9 defayla en fazla kazanan takım olan Real Madrid, 1958 yılından bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 1963-1964, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 1973-1974, 1977-1978, 1979-1980, 1994-1995 ve 2014-2015 sezonlarını şampiyon tamamladı.

Real Madrid, 8 final maçını ise kaybetti