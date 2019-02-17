Real Madrid, evinde yıkıldı! Fark 9...
La Liga'nın 24. haftasında evinde Girona'ya mağlup olan Real Madrid, liderin 9 puan gerisine düştü.
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Girona'ya 2-1 mağlup oldu.
Girona'ya galibiyeti getiren golleri Stuani ve Portu kaydederken, Real Madrid'in tek golü Casemiro'dan geldi.
Bu sonuçla 45 puanda kalan Real Madrid, lider Barcelona'nın 9 puan gerisine düştü.
Öte yandan Real Madrid'de kaptan Sergio Ramos kırmızı kart gördü.
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