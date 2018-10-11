Real Madrid Darüşşafaka Tekfen maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak. Yeşil-siyahlılar'ın İspanyol ekibi Real Madrid'le yapacağı maça kısa bir süre kala Real Madrid Darüşşafaka Tekfen maçına dair detaylar sporseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Peki, Real Madrid Darüşşafaka Tekfen maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 2018-2019 sezonu başlıyor. Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen, son şampiyon Real Madrid ile Wizink Center'da karşı karşıya gelecek. İşte, Real Madrid Darüşşafaka Tekfen maçına dair merak edilen tüm detaylar...
Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 11 Ekim Perşembe akşamı Real Madrid'le rakip sahada karşı karşıya gelecek. Wizink Center'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Bu önemli karşılaşma beIN SPORTS HD 4'ten canlı yayınlanacak.
KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ
Geçen sezon ULEB Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanan Darüşşafaka Tekfen, bir sezon aradan sonra yeniden bu kulvarda boy gösterecek. Yeni sezonda David Blatt'ten boşalan başantrenörlük görevine Ahmet Çakı getirildi. Bir yapılanmaya giren yeşil-siyahlı ekip, Berk Demir, Jeremy Evans, Jon Diebler, Markel Brown, Ray McCallum ve Zanis Peiners gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.
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