Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriReal Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
GeriSpor Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
01.10.2019 - 10:53, Son Güncelleme:

Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ile bu akşam temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Spor severler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifreli mi yayınlanacak?

Real Madrid Club Brugge maçı ile iki takım Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler

Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Real Madrid ve Club Brugge, 1976-77 sezonundaki Avrupa Kupası'ndaki eşleşmeden bu yana ilk kez karşılaşacak.
Club Brugge ile Avrupa'da oynadığı iki maçta da gol atamayan Real Madrid'in, Avrupa arenasında gol atamadığı sadece üç takım var.

Şampiyonlar Ligi'nde Belçika takımlarına karşı evinde oynadığı üç maçı toplamda 14-2'lik skorla kazanan Real Madrid'i, resmi maçlarda deplasmanda yenen son Belçika takımı Standart Liege'di. Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son iki maçı kaybeden Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nda iç sahada bundan daha uzun bir yenilgi serisi yok.

Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı 18 maçın yarısında ve son yedi maçın dördünde gol atamadı. Öte yandan son iki deplasman maçından dört puan çıkaran Belçika ekibi, aynı puanı bundan önceki sekiz dış saha maçında toplayabilmişti. Şampiyonlar Ligi tarihinde art arda üç maçta yenildiği bir serisi olmayan Real Madrid, Avrupa arenasında ise Eylül 1981'den bu yana art arda üç maç kaybetmedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört maçında kalesini gole kapatan Club Brugge, turnuvada bundan önce oynadığı 33 maçın beşinde gol yememişti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört maçın üçünde üç farklı skorlarla mağlup olan Real Madrid, turnuvada bundan önceki 152 maçta toplam üç kez üç farklı skorla sahadan yenik ayrılmıştı.

Real Madrid formasıyla sahaya ilk 11'de çıktığı ilk dört Şampiyonlar Ligi maçında dört gol atan Gareth Bale, sonraki 12 maçında sadece iki gol atabildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Euroleague'de rekor Real Madrid'de! 10 şampiyonluk...
Ünlü Japon futbolcu Honda Twitter'dan kendine kulüp arıyor!
İlk galibiyet G.Saray'dan, tek şampiyon F.Bahçe! Euroleague'de Türk takımları...
Euroleague'e İspanyol ve İtalyan damgası! 13'er kez...