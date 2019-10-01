Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ile bu akşam temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Spor severler karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve mücadelenin saat kaçta başlayacağını merak ediyorlar. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Real Madrid Club Brugge maçı ne zaman, hangi kanalda ve şifreli mi yayınlanacak?
Real Madrid Club Brugge maçı ile iki takım Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşı karşıya geliyor. İşte karşılaşma öncesinde dikkat çeken istatistikler
Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam 19:55'te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Real Madrid ve Club Brugge, 1976-77 sezonundaki Avrupa Kupası'ndaki eşleşmeden bu yana ilk kez karşılaşacak.
Club Brugge ile Avrupa'da oynadığı iki maçta da gol atamayan Real Madrid'in, Avrupa arenasında gol atamadığı sadece üç takım var.
Şampiyonlar Ligi'nde Belçika takımlarına karşı evinde oynadığı üç maçı toplamda 14-2'lik skorla kazanan Real Madrid'i, resmi maçlarda deplasmanda yenen son Belçika takımı Standart Liege'di. Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son iki maçı kaybeden Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Kupası'nda iç sahada bundan daha uzun bir yenilgi serisi yok.
Club Brugge, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı 18 maçın yarısında ve son yedi maçın dördünde gol atamadı. Öte yandan son iki deplasman maçından dört puan çıkaran Belçika ekibi, aynı puanı bundan önceki sekiz dış saha maçında toplayabilmişti. Şampiyonlar Ligi tarihinde art arda üç maçta yenildiği bir serisi olmayan Real Madrid, Avrupa arenasında ise Eylül 1981'den bu yana art arda üç maç kaybetmedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört maçında kalesini gole kapatan Club Brugge, turnuvada bundan önce oynadığı 33 maçın beşinde gol yememişti.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son dört maçın üçünde üç farklı skorlarla mağlup olan Real Madrid, turnuvada bundan önceki 152 maçta toplam üç kez üç farklı skorla sahadan yenik ayrılmıştı.
Real Madrid formasıyla sahaya ilk 11'de çıktığı ilk dört Şampiyonlar Ligi maçında dört gol atan Gareth Bale, sonraki 12 maçında sadece iki gol atabildi.
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