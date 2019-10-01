Real Madrid - Club Brugge: 2-2
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'nda Real Madrid, evinde Club Brugge'ü konuk etti. Real Madrid, ilk yarı 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-2 bitirmeyi başardı.
Konuk takım Emmanuel Dennis Bonaventura'nın 2 golüyle öne geçerken, Real Madrid Sergio Ramos'un ve Casemiro'nun golleriyle gruptaki ilk puanını aldı.
Bu sonuçla Real Madrid 1 puana yükseldi. Club Brugge ise Galatasaray eşitliğinden sonra ikinci beraberliğini aldı.
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