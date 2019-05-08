Real Madrid çıldırdı! 280 milyon euro...
Bu sezon tüm kulvarlarda hayal kırıklığı yaşayan ve kötü gidişe dur demek için Zinedine Zidane'ı yeniden takımın başına getiren Real Madrid, önümüzdeki sezon transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor!
France Football, Real Madrid'in çılgın hamlesini paylaştı!
Eden Hazard, Paul Pogba gibi isimlerle kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Real Madrid, transfer rekoru kırmaya hazırlanıyor...
PSG, Neymar için Barcelona'ya 222 milyon euro ödemiş ve piyasayı altüst etmişti. Sonrasında sürekli Finansal Fair Play (FFP) kıskacına giren Fransız ekibinin, bu durumdan kurtulmak için Kylian Mbappe'yi elden çıkartabileceği konuşuluyordu ama bahsi geçen rakamlar hep 200 milyon euro civarındaydı...
France Football, Real Madrid'in Mbappe için 280 milyon euroyu gözden çıkardığını ve yeni sezonun transfer dönemi açıldığında bu hamlesiyle rekor kıracağını iddia etti.
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