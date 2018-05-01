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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
01.05.2018 - 11:38, Son Güncelleme:

Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

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Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Karşılaşmayı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Bu dev karşılaşma da görev alacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Peki Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Real Madrid Bayern Münih maçı ile nefes kesecek rövanş mücadelesi bu akşam oynanacak. İlk karşılaşma deplasmanda Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmış, Madrid ekibi önemli bir avantajı elde ederek sahasına dönmüştü. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Real Madrid Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Real Madrid Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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  • 161Real Madrid - Bayern
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Cüneyt Çakır, Real Madrid-Bayern Münih maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da görev alacak.

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