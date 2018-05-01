Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasında bu akşam heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. Karşılaşmayı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Bu dev karşılaşma da görev alacak Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Peki Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Real Madrid Bayern Münih maçı ile nefes kesecek rövanş mücadelesi bu akşam oynanacak. İlk karşılaşma deplasmanda Real Madrid'in 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmış, Madrid ekibi önemli bir avantajı elde ederek sahasına dönmüştü. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Real Madrid Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Real Madrid Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda?
Real Madrid Bayern Münih maçı bu akşam saat 21:45'te başlayacak. Mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Cüneyt Çakır, Real Madrid-Bayern Münih maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Real Madrid ile Almanya'nın Bayern Münih takımları arasında 1 Mayıs Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yönetecek. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in ilave yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Mustafa Emre Eyisoy olacak. Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası'nda da görev alacak.
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