Real Madrid, Barcelona'yı alkışlayacak mı? Zidane'a göre...
7 Mayıs 2008'de, Bernd Schuster'in Real Madrid'i, Frank Rijkaard'ın Barcelona'sı tarafından alkışlanarak sahaya çıkmıştı. Bu akşam oynanacak El Clasico öncesi yapılan basın toplantısında, merak edilen soruya Fransız çalıştırıcı Zidane cevap verdi.
Real Madrid'in İngilizce Twitter hesabının attığı tweet sonrası herkesin aklına aynı soru geldi:
"Real Madrid oyuncuları, sahaya çıkarken Barcelona takımını alkışlayacak mı?"
Real Madrid'in İngilizce Twitter hesabı, Barcelona'yı hem La Liga, hem de Kral Kupası'ndaki zaferleri dolayısıyla kutladığını belirten bir tweet attı.
Dünkü basın toplantısında, Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane, alkışlama konusu hakkında:
"Buna karar verecek olan kişi ben değilim ama FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanıp geldiğimizde onlar bizi alkışlamadı." açıklamasını yaptı.
2008'de ne olmuştu?
Bernd Schuster'in çalıştırdığı Real Madrid, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek El Clasico'ya çıkıyordu.
7 Mayıs'taki maç öncesi Frank Rijkaard ve Barcelona'lı oyuncular, Real Madrid maça çıkarken onları alkışlamıştı.
Karşılaşmayı Real Madrid 4-1 kazanırken, sezon sonunda Barcelona da ligi 3. sırada bitirmişti.
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