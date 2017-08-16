Real Madrid ve Barcelona arasında oynanan son 10 karşılaşma da Barcelona 5 kez galip gelirken, Real Madrid'in 4 galibiyeti bulunuyor. Son on karşılaşmada sadece iki takım sadece bir kez berabere kaldı. İspanya'nın köklü iki kulubü arasında oynanan son karşılaşmalarda golsüz geçen mücadele yok.

Real Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Real Madrid Barcelona maçı 17 Ağustos Perşembe Türkiye saati ile 00:00'da başlayacak. Karşılaşma Tivibu Spor kanalında canlı olarak yayınlanacak

Arda Turan, rövanşta da yok

Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Real Madrid ile oynanacak İspanya Süper Kupası rövanş maçının kadrosuna alınmadı



Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, Real Madrid ile yapılacak İspanya Süper Kupası rövanş karşılaşmasında da oynamayacak. İspanyol kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ilk maçtan 3-1 mağlup ayrılan Barcelona, 17 Ağustos Perşembe günü Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid'e konuk olacağı rövanş maçı için Madrid'e 19 futbolcu götürecek. İlk maçta da kadroda yer almayan Arda Turan, rövanş karşılaşmasında da teknik direktör Ernesto Valverde tarafından tercih edilmedi.

Sakatlıkları bulunan Andres Iniesta, Rafinha ve Thomas Vermaelen'in yanı sıra Marlon, Sergi Samper, Munir El Haddadi ve Douglas da Madrid kafilesinde yer almadı.

Barcelona'nın 19 kişilik kafilesinde bulunan isimler şöyle:

Marc-Andre ter Stegen, Jasper Cillessen, Nelson Semedo, Gerard Pique, Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Luis Suarez, Lionel Messi, Javier Mascherano, Gerard Deulofeu, Paco Alcacer, Jordi Alba, Lucas Digne, Sergi Roberto, Andre Gomes, Aleix Vidal, Samuel Umtiti, Alena.

Ronaldo'ya 5 maç ceza

Barcelona ile oynanan İspanya Süper Kupa ilk maçında kırmızı kart gören Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo 5 maç ceza aldı. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, sezona ceza ile başladı. Dün takımının 3-1 kazandığı Barcelona deplasmanında 58. dakikada oyuna dahil olan Ronaldo, 80. dakikada takımını öne geçirmiş ve galibiyette önemli rol oynamıştı. Gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için sarı kart gören yıldız futbolcu, iki dakika sonra Umtiti ile Barça ceza sahası içinde girdiği ikili mücadele sonrası aldatmaya yönelik hareketten ikinci sarı kartını gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Yaşanan pozisyonun ardından sinirlerine hakim olamayan Ronaldo hakem Ricardo De Burgos'u sırtından itti. İspanya Futbol Federasyonu, 4 ile 12 maç arası ceza alabileceği belirtilen Ronaldo'ya 5 maç ceza verdi.