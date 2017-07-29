Real Madrid Barcelona maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Çin'de düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda heyecan dolu bir mücadele sahne alacak. İspanya Ligi'nin iki büyük temsilcisi Real Madrid ve Barcelona karşı karşıya geliyor.
30 Temmuz'da oynanacak karşılaşma Türkiye saati ile 03:05'te başlayacak mücadele CNN Türk kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İspanya Ligi'nde son oynanan karşılaşmada Barcelona rakibi Real Madrid'i deplasmanda 3-2 mağlup etmişti. İki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmada Barcelona 5 galibiyet alırken, Real Madrid rakibini 4 kez mağlup etmeyi başardı. Son 10 karşılaşmada bir kez beraberlik oldu.