Real Madrid ayrılığı resmen açıkladı!
İspanyol ekibi Real Madrid, Litvanyalı basketbolcu Jonas Maciulis'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
THY Euroleague’in 24. haftasında bugün Fenerbahçe Doğuş’u ağırlayacak olan Real Madrid’de ayrılık yaşandı. Madrid ekibi, Litvanyalı basketbolcu Jonas Maciulis ile yolları ayırdı. İspanyol ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açılamada Maciulis’in sözleşmesinin anlaşarak feshedildiği belirtildi. Madrid ayrıca Litvanyalı basketbolcuya, kulübe verdiği emekler için teşekkür etti. Maciulis, 2014-2015 sezonunda Real Madrid’e transfer olmuştu.
33 yaşındaki oyuncu daha önce Zalgiris Kaunas, AX Armani Exchange Olimpia Milano ve Panathinaikos ekiplerinde oynamış, 2015 yılında Real Madrid ile Euroleague şampiyonluğu yaşamıştı.
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