Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maç için nefesler tutulurken, dev mücadeleyi seyretmek isteyen sporseverlerin de maç bilgisi ile ilgili araştırmaları arttı. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçla ilgili bilgiler.
İspanya La Liga’nın iki dev takımı Real Madrid ile Atletico Madrid, Uluslararası Şampiyonlar Kupası Turnuvası’nda karşı karşıya geliyor. Turnuvalar kapsamında, rakiplerini penaltılarla mağlup eden iki dev takım, bir kez daha karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? İşte, maçın saati ve kanal bilgisi ile ilgili merak edilenler.
MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Turnuvası’nda, İspanya'nın iki dev takımı Real Madrid ile Atletico Madrid, mücadele edecek. Karşılaşma 27 Temmuz Cumartesi günü sabaha karşı TSİ 03:30’da başlayacak. Mücadele, TRT Spor aracılığıyla naklen ekranlara gelecek.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Real Madrid ile Arsenal, ABD'nin Maryland eyaletindeki Landover kentinde karşı karşıya gelmişti.
Arsenal, Alexandre Lacazette ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Real Madrid'in Gareth Bale ve Marco Asensio'nun golleriyle eşitliği yakaladı maç 2-2 berabere sona ermişti
Madrid temsilcisi, penaltı atışlarıyla rakibini 3-2 mağlup etti.
Meksika'nın Guadalajara ekibiyle ABD'nin Arlington kentinde karşılaşan İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ise rakibini penaltı atışlarıyla mağlup etmişti.
Normal süresi golsüz sona eren maçı Atletico Madrid, penaltı atışlarıyla 5-4 kazandı.
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