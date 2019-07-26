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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
26.07.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

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Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. Maç için nefesler tutulurken, dev mücadeleyi seyretmek isteyen sporseverlerin de maç bilgisi ile ilgili araştırmaları arttı. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, maçla ilgili bilgiler.

İspanya La Liga’nın iki dev takımı Real Madrid ile Atletico Madrid, Uluslararası Şampiyonlar Kupası Turnuvası’nda karşı karşıya geliyor. Turnuvalar kapsamında, rakiplerini penaltılarla mağlup eden iki dev takım, bir kez daha karşı karşıya gelecek. Peki, Real Madrid - Atletico Madrid maçı ne zaman? İşte, maçın saati ve kanal bilgisi ile ilgili merak edilenler.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası Turnuvası’nda, İspanya'nın iki dev takımı Real Madrid ile Atletico Madrid, mücadele edecek. Karşılaşma 27 Temmuz Cumartesi günü sabaha karşı TSİ 03:30’da başlayacak. Mücadele, TRT Spor aracılığıyla naklen ekranlara gelecek.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Real Madrid ile Arsenal, ABD'nin Maryland eyaletindeki Landover kentinde karşı karşıya gelmişti.

Arsenal, Alexandre Lacazette ve Pierre Aubameyang'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapadı. Real Madrid'in Gareth Bale ve Marco Asensio'nun golleriyle eşitliği yakaladı maç 2-2 berabere sona ermişti

Madrid temsilcisi, penaltı atışlarıyla rakibini 3-2 mağlup etti.

Meksika'nın Guadalajara ekibiyle ABD'nin Arlington kentinde karşılaşan İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ise rakibini penaltı atışlarıyla mağlup etmişti.

Normal süresi golsüz sona eren maçı Atletico Madrid, penaltı atışlarıyla 5-4 kazandı.

 

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