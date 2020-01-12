Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda ve şifresiz mi?

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de canlı olarak takip edilebilecek olan Real Madrid Atletico Madrid maçı, İspanya Süper Kupasının sahibini belirleyecek. Daha önce 185 kez karşılaşan iki ekip, 186. karşılaşmalarına Suudi Arabistan'da çıkacak. Peki, Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, şifresiz olarak izlenebilecek olan karşılaşma hakkında bazı bilgiler

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İspanya Süper Kupa Finali kapsamında Real Madrid ve Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. 12 Ocak Pazar günü saat 21.00'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor kanalından şifresiz izlenebilecek.

Kadrosunda Sergio Ramos, Luka Modrić ve Toni Kross’un yer aldığı Real Madrid ile João Félix, Koke ve Álvaro Morata’nın yer aldığı Atletico Madrid’in karşılaşmasında yıldızlar geçiti yaşanacak. İki önemli teknik direktör Zinedine Zidane ve Diego Simeone’nin karşı karşıya gelecek.

SÜPER KUPA HEZİMETİ VALVERDE'NİN BAŞINI YAKTI



İspanya Süper Kupa yarı finalinde Atletico Madrid'e 3-2 yenilerek elenen Barcelona'da teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderileceği iddiaları İspanyol basınında geniş yer aldı.



"Barcelona'da deprem" başlıkları atan İspanyol gazeteleri, Barcelonalı yöneticilerin takımın eski futbolcusu Xavi Hernandez'e teklif götürdüğünü iddia etti.