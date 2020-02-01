Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Madrid derbisi saat kaçta?

Son haftalarda tökezleyen ve toparlanmak isteyen Atletico Madrid, Real Madrid karşısında galibiyete odaklanacak. Real Madrid ile oynadığı son 6 lig maçından 5 beraberlik ile ayrılan Atletico Madrid, bu karşılaşmaların dördüne Zidane yönetiminde çıktı. Peki, heyecan dolu bir karşılaşmaya daha tanık edecek olan Real Madrid Atletico Madrid maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

REAL MADRİD ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENEBİLECEK?

La Liga'nın 22. Hafta mücadelesinde Real Madrid, Atletico Madrid'i konuk edecek. 1 Şubat Cumartesi günü saat 18.00'da oynanacak olan karşılaşma, Spor Smart kanalından canlı izlenebilecek.

İşte, karşılaşma öncesi bazı istatistikler;

Atletico Madrid ile oynadığı son altı La Liga maçında beş beraberlik alan Real Madrid (1G), bu karşılaşmaların dördüne Zinedine Zidane yönetiminde çıkmıştı.

Real Madrid'e konuk olduğu son altı La Liga maçında mağlup olmayan Atletico Madrid (3G 3B), lig tarihindeki en uzun serisini yakaladı.

La Liga'da şu ana kadar 22 gol kaydeden Atletico Madrid, lig tarihinde 21. haftalar itibarıyla en az gol attığı sezonu yaşıyor (1979/80, 1981/82 ve 2004/05 ile birlikte).

La Liga kariyerinde Atletico Madrid'e karşı oynadığı 33 maçta rakip fileleri 4 kez havalandıran Real Madrid forveti Karim Benzema, bu gollerin tamamını dış sahada kaydetti.

Resmi maçlarda Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'i en az iki kere mağlup etmeyi başaran iki çalıştırıcıdan biri Diego Simeone (2G 6B 2M; Quique Setien ile birlikte).