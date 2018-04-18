Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriReal Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
GeriSpor Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Spor Arena
18.04.2018 - 12:18, Son Güncelleme:

Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Real Madrid Atletico Bilbao maçı ile bu akşam İspanya Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Mücadele öncesinde iki takımın arasında oynanan karşılaşmalarda dikkat çeken istatistikler var. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Bu sezon iç sahada oynadığı resmi maçlarda 11 kez sahadan galibiyetle ayrılamayan Real Madrid, 1999-2000 sezonundan bu yana en yüksek sayısına ulaştı. Evinde altı maçtır kaybetmeyen Real Madrid, bu süreçte rakip filelere 26 gol bıraktı. Real deplasmanında 12 maçtır sahadan puansız ayrılan Athletic, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 44 gol gördü.

Deplasmanda oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabilen Athletic, tek galibiyetini son karşılaşmada elde etti. Bu sezon 39 puan toplayan Athletic, ilk 32 haftalar itibarıyla 2012/13 sezonundan bu yana en kötü performansını sergiliyor. Raúl García'nın La Liga kariyerinde en fazla karşılaştığı ancak gol atamadığı takım Real Madrid. Gareth Bale, ligde forma giydiği son üç maçın her birinde en az bir gole katkıda bulundu. Athletic'e karşı forma giydiği 17 lig maçında 16 gol atan Cristiano Ronaldo, son üç karşılaşmadır rakip fileleri havalandıramıyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 553Real Madrid - Athletic Bilbao
    3
    MS1
    1,10
    5367kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Real Madrid Atletico Bilbao maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İstanbul amatör kümeden Polonya 1. Ligi'ne!

Fenerbahçe Doğuş Baskonia basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Maç şifresiz mi?

Bayern Leverkusen Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

17'lik çocuğu dayaktan bayıltıp öldüresiye dövdüler!