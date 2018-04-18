Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Real Madrid Atletico Bilbao maçı ile bu akşam İspanya Ligi'nde heyecan dolu bir karşılaşma sahne alacak. Mücadele öncesinde iki takımın arasında oynanan karşılaşmalarda dikkat çeken istatistikler var. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Bu sezon iç sahada oynadığı resmi maçlarda 11 kez sahadan galibiyetle ayrılamayan Real Madrid, 1999-2000 sezonundan bu yana en yüksek sayısına ulaştı. Evinde altı maçtır kaybetmeyen Real Madrid, bu süreçte rakip filelere 26 gol bıraktı. Real deplasmanında 12 maçtır sahadan puansız ayrılan Athletic, bu karşılaşmalarda kalesinde toplam 44 gol gördü.
Deplasmanda oynadığı son yedi maçın sadece birini kazanabilen Athletic, tek galibiyetini son karşılaşmada elde etti. Bu sezon 39 puan toplayan Athletic, ilk 32 haftalar itibarıyla 2012/13 sezonundan bu yana en kötü performansını sergiliyor. Raúl García'nın La Liga kariyerinde en fazla karşılaştığı ancak gol atamadığı takım Real Madrid. Gareth Bale, ligde forma giydiği son üç maçın her birinde en az bir gole katkıda bulundu. Athletic'e karşı forma giydiği 17 lig maçında 16 gol atan Cristiano Ronaldo, son üç karşılaşmadır rakip fileleri havalandıramıyor.
Real Madrid Atletico Bilbao maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?
Real Madrid Atletico Bilbao maçı bu akşam saat 22:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
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