Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında heyecan başlıyor. Haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala basketbolseverler, maçın saati ve yayıncı kuruluş hakkında bilgi sahibi olmak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında bu akşam deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes kaybetmişti. İşte, Real Madrid Anadolu Efes maçına dair detaylar...
Anadolu Efes zorlu Madrid deplasmanında Real Madrid ile karşılaşacak. Wizink Center'da TSİ 23.00'te başlayacak maç beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den yayımlanacak.
THY Avrupa Ligi'nde 19 maçta 13 galibiyet, 6 mağlubiyet alan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi. Real Madrid ise 15 galibiyet, 4 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı takımımız 82-84 kaybetti.
AVRUPA'DA 641. MAÇ
Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 641. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 640 maçta 353 galibiyet ve 287 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 393. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda ise 196 galibiyet ve 196 yenilgi aldı. Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında 29 kez karşılaşırken, 7 galibiyet ve 22 mağlubiyet yaşadı.
ERGİN ATAMAN: "KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacakları maçta kendilerine güvendiklerini belirtti.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, sezonun ilk yarısında İspanyol ekibiyle oynadıkları maçta iyi bir performans göstermelerine rağmen mağlup olduklarını kaydetti.
Tecrübeli başantrenör, iki takımın da birbirini iyi tanıdığını aktararak, "İlk yarıda İstanbul’da Real Madrid'e karşı çok iyi basketbol oynamıştık. Ancak son periyotta yaptığımız hatalarla hakkımız olan, çok iyi oynadığımız bir maçı son saniyelerde kaybetmiştik. Şimdi bu maçın rövanşını Madrid'de almak istiyoruz. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Tabii ki Real Madrid'in çok güçlü silahları var ama biz de kendimize güveniyoruz ve maçı kazanmak için gidiyoruz." ifadelerini kullandı.
Lacivert-beyazlı ekibin Alman pivotu Tibor Pleiss ise, "Zorlu bir mücadele olacak. Geçtiğimiz hafta Buducnost VOLI'ye deplasmanda mağlup oldular. Bu mağlubiyet onlar için üzücüydü. Mutlaka bizim maçımıza çok odaklanmış bir şekilde gelecekler. Real Madrid, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Evlerinde oynayacaklar ama biz de enerjimizi sahaya yansıtırsak ve takım olarak oynarsak, galibiyeti elde edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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