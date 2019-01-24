Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriReal Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
24.01.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında heyecan başlıyor. Haftanın en dikkat çeken maçlarından birinde temsilcimiz Anadolu Efes, İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli maça kısa bir süre kala basketbolseverler, maçın saati ve yayıncı kuruluş hakkında bilgi sahibi olmak adına araştırmalarına hız verdi. Peki, Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında bu akşam deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e konuk olacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes kaybetmişti. İşte, Real Madrid Anadolu Efes maçına dair detaylar...

Anadolu Efes zorlu Madrid deplasmanında Real Madrid ile karşılaşacak. Wizink Center'da TSİ 23.00'te başlayacak maç beIN Sports 3 ile beIN Sports Haber'den yayımlanacak.

THY Avrupa Ligi'nde 19 maçta 13 galibiyet, 6 mağlubiyet alan lacivert-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi. Real Madrid ise 15 galibiyet, 4 mağlubiyetle 2. sırada yer aldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı takımımız 82-84 kaybetti.

AVRUPA'DA 641. MAÇ

Anadolu Efes, Real Madrid müsabakasıyla Avrupa kupalarında 641. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 640 maçta 353 galibiyet ve 287 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 393. maçına çıkacak Anadolu Efes, bu organizasyonda ise 196 galibiyet ve 196 yenilgi aldı. Anadolu Efes ile Real Madrid Avrupa kupalarında 29 kez karşılaşırken, 7 galibiyet ve 22 mağlubiyet yaşadı.

ERGİN ATAMAN: "KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacakları maçta kendilerine güvendiklerini belirtti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ataman, sezonun ilk yarısında İspanyol ekibiyle oynadıkları maçta iyi bir performans göstermelerine rağmen mağlup olduklarını kaydetti.

Tecrübeli başantrenör, iki takımın da birbirini iyi tanıdığını aktararak, "İlk yarıda İstanbul’da Real Madrid'e karşı çok iyi basketbol oynamıştık. Ancak son periyotta yaptığımız hatalarla hakkımız olan, çok iyi oynadığımız bir maçı son saniyelerde kaybetmiştik. Şimdi bu maçın rövanşını Madrid'de almak istiyoruz. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Tabii ki Real Madrid'in çok güçlü silahları var ama biz de kendimize güveniyoruz ve maçı kazanmak için gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lacivert-beyazlı ekibin Alman pivotu Tibor Pleiss ise, "Zorlu bir mücadele olacak. Geçtiğimiz hafta Buducnost VOLI'ye deplasmanda mağlup oldular. Bu mağlubiyet onlar için üzücüydü. Mutlaka bizim maçımıza çok odaklanmış bir şekilde gelecekler. Real Madrid, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Evlerinde oynayacaklar ama biz de enerjimizi sahaya yansıtırsak ve takım olarak oynarsak, galibiyeti elde edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Real Madrid Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray'dan anlamlı organizasyon

Van der Wiel yine kovuldu

F.Bahçe'ye Ada'dan bir yıldız daha!