Real Madrid Alex Telles'in peşinde
Bir dönem yolu Galatasaray'dan geçen Alex Telles, dünya devi Real Madrid'in ağına takıldı.
Portekiz Gazetesi Record'un haberine göre Marcelona ile rekabet edebilecek seviyede bir sol bek arayışı içinde olan İspanya temsilcisi, şu anda Porto'da top koşturan 25 yaşındaki Sambacı'yı gözüne kestirdi.
Porto'nun Telles'i 40 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmayacağı dile getirildi. Yıldız futbolcu 2013'ten beri ilk defa şampiyon olan Porto'nun ipi göğüslemesine büyük katkı verdi.
Galatasaray 2014-15 sezonunda 6,15 milyon Euro'ya transfer ettiği Alex Telles'i 2016-17 sezonunda Porto'ya sattı. Sarı-kırmızılılar bu transferde 6,5 milyon Euro kazandı.
Telles sarı-kırmızılılarda Roberto Mancini döneminde sadece yarım sezon oynadı ve lig bitince Inter'e kiralandı.
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