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Haber Giriş: 18.01.2020 - 11:18,Son Güncelleme:/

Real Madrid 2-1 Sevilla

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La Liga'da 20. hafta maçında Real Madrid, Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 57 ve 69. dakikalarda Casemiro kaydetti. Sevilla'nın tek golü ise 64. dakikada Luuk de Jong'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Real Madrid puanını 43 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Sevilla ise 5. mağlubiyetini alarak 35 puanda kaldı.

Real Madrid 2-1 Sevilla

 

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Real Madrid 2-1 Sevilla

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