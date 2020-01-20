Haber Giriş: 20.01.2020 - 19:13,
Real Madrid, 18 yaşındaki Renier'i transfer etti! | Son Dakika Haberleri
Real Madrid, Flamengo'nun 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Reinier'i 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
La Liga ekiplerinden Real Madrid, Flamengo'dan Reiner'i kadrosuna kattığını açıkladı.
Real Madrid, bu transfer için Brezilya ekibine 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Profesyonel kariyerinde 15 maça çıkan 18 yaşındaki futbolcu, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
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