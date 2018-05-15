Real genetiği var G.Saray vermez

1- G.Saray için söylenecek tek şey kaldı: “Taktik-maktik yok, bam, bam, bam!”. Yine de İzmir’de bir sürpiz olur mu?

2- Beşiktaş ile olaylı yarı final serüveninden sonra finale çıkan F.Bahçe’nin kupayı kazanamamasına ne diyorsunuz?

3- F.Bahçe’deki başkanlık yarışı kızıştı. Yıldırım ve Koç, birbirlerine sert girmeye başladılar. ‘Sert dil’ kime yarar?

4- Güneş, “1.’lik dışındaki tüm sonuçlar başarısızlık” dedi. Sizce bu yaklaşım doğru?

5- Akhisar ve Okan Buruk, ilk kupalarını aldı. Buruk, Terim’in veliahtı olabilir mi?

6- Düşen takımlar belli oldu. “Evet, bu 3 takım da düşmeyi hak etti” diyebilir misiniz?

MEHMET Y. YILMAZ: SON HAFTA İZMİR’DE BİR SÜRPRİZ BEKLEMİYORUM

1- İzmir’de sürpriz olacağını düşünmüyorum. Beraberlik bile yetiyor Galatasaray’a ve bunu yapabilecek güçteler. Göztepe elbette elinden geleni yapmaya çalışacaktır fakat iki takım arasındaki güç farkını biliyoruz, onun için sürpriz beklemiyorum.

AKHİSARSPOR’A KARŞI NASIL OYNAYACAĞINI BİLMİYOR

2- Fenerbahçe, sezon içinde iki kez yenildiği bir ekibe karşı nasıl ve kimle oynayacağını bilemediği için kaybetti. Evet, maçın hâkimi Fenerbahçe’ydi ama ligdeki 2-3’lük maçta da aynı şeyi izlemiştik. Fenerbahçe bu sezon standardı olmayan bir takım görüntüsünde ve Kocaman ezberleri doğrultusunda yoluna devam etmeyi tercih ediyor. Ama unutmayalım ki ligdeki durumu, eğer Konya maçını da kazanırlarsa küçümsenecek bir konum değil.

KAVGACI ÜSLUP YILDIRIM’A DEĞİL, KOÇ’A YARAYACAKTIR

3- Aziz Yıldırım’ın kavgacı sert üslubu bence Ali Koç’a yarar. Fenerbahçeliler de bütün Türkiye gibi kavgadan ve herkesin azarlanmasından sıkıldılar. Yıldırım döneminde F.Bahçe bambaşka bir kulüp oldu, tesisler, diğer branşlarda büyük başarılar Yıldırım’ın eseri. Ama şunu da unutmamalı daha iyi yönetilebilseydi, bu olanaklarla bu kulüp farklı bir yerde de olabilirdi. F.Bahçeliler kongrede buna bakacak. Kavga yerine projeleri değerlendirecek.

TEK HEDEF OLARAK ORTAYA ŞAMPİYONLUK KOYMAK YANLIŞ

4- Tarih kimin 2.-3. olduğunu değil, kimin şampiyon olduğunu yazıyor. Bu açıdan Güneş haklı. Ama Beşiktaş’ın bu sezon başarısız olduğu iddia edilemez. Şampiyonlar Ligi serüveni harikuladeydi. Bir yandan o seviyede yükselmek, diğer yandan şampiyon olabilmek kolay değil. Şampiyonluk önemli ama tek hedef olarak koyarsanız tribündekilerin delirmesini de önleyemezsiniz.

AYAKLARI YERE BASMALI, BURUK KENDİ HİKÂYESİNİ YAZMALI

5- Terim’in veliahtı olmak iyi bir şey mi, bilemiyorum. Buruk, kendi hikâyesinin kahramanı olmalı ki bu yolda iyi de gidiyor. Kupayı alan takımın ligde tutunmayı son maçta başardığını da unutmadan, ayaklarını yere sağlam basarak bunun tesadüf olmadığını göstermeli. Bunun için de kadro istikrarı yakalayabileceği ve kendisine zaman tanıyacak bir kulübe gitmesinde yarar görüyorum.

KÜME DÜŞTÜKLERİNE GÖRE HAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYEBİLİRİM

6- Küme düştüklerine göre hak ettiklerini söyleyebilirim ama bir yandan da gönlüm Gençlerbirliği’nin düşmesinden hoşlanmıyor. Gençler, takımını koruyabilirse yine çıkacaktır ama Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor bu hızla bir küme daha inebilirler. Ankaragücü’nün gelip, Osmanlı’nın gitmesi ise kaderin bir cilvesi.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: ‘İlhan Cavcav Futbol Sezonu’nda Gençlerbirliği küme düşmüş olması.

- Haftanın en iyi takımı: Akhisar

- Haftanın en iyi teknik ADAMI: Okan Buruk

- Haftanın en iyi futbolcusu: Garry Rodrigues

- Haftanın en iyi hakemi: Bülent Yıldırım

UĞUR MELEKE: GALATASARAY, BİR ‘FİNAL YAPMA USTASI’DIR

1- G.saray genetik olarak bir ‘final yapma ustası’. Son yıllardaki final yapma becerisini, Real Madrid’in Devler Ligi başarısına benzetiyorum. Liverpool’u da geçerlerse son 5 kupanın 4’ünü almış olacaklar ve neredeyse her büyük eşleşmede “Bu kez tökezlerler mi” diye düşünmüştük! Ama tökezlemiyorlar. Tansiyon arttığında Real genetiği baskın çıkıyor. G.Saray’da da benzer genetik var.

SOLDADO ÇIKTI, FERNANDAO’YA MAHKÛM KALDILAR

2- Tek maç, anlık kararlara bağımlı. O gün Akhisar, Seleznyov’suzdu, Buruk planlarını tamamen 3. bölgede faul kazanma ve duran top üzerine kurdu. Başarılı oldu. Kocaman’sa 2 santrfora döndüğünde oyunu dengelemişti, Soldado’yu çıkarmasıyla Fernandao ve hava bağımlılığı başladı. Maçı kazanan Buruk, kaybeden Kocaman’dı.

YILDIRIM, ZATEN 20 YILDIR YUMUŞAK DİL KULLANMIYOR

3- YILDIRIM’ın 20 yıllık başkanlık stratejisinin zaten ‘yumuşak dil’ üzerine kurulu olduğunu söyleyemeyiz. Yıldırım’ın tavrı kimseye sürpriz değil. Ama F.Bahçeliler bu rekabetten mutsuz olmamalı, iki güçlü figür çıkartabiliyorlar rahatlıkla başkan adaylığı için. Koç aday olmasa, 2 aday daha çıkarabilecek potansiyelleri de vardı.

ŞENOL GÜNEŞ’İN SÖYLEMİ EN ÖNEMLİ PROBLEMLERİMİZDEN

4- 60 yıldır futbolun en önemli problemlerinden biri bu değil mi? Bu anlayış, her yıl bir başarılı, iki başarısız çıkarmaya mahkûm değil mi? Her sezon bir ligden 2 büyük takım başarısız olarak ayrılmaya mahkûmsa, iki hoca da işsiz kalıyor genelde! Hoca devam etse de sporcuların yarısıyla devam edilmiyor. Bir gün bir başkan çıkıp, “1. olamamak başarısızlık değildir” dediğinde belki değişecek bir şeyler...

KUPADAN ÖNCE DE BURUK IŞIK SAÇIYORDU, UMUT VERİCİ

5- BURUK’ta ışığı sadece bu kupayı kazandığı için değil, her gittiği takımda fark yarattığı için görüyorum. Elazığ’ı dipten var etti, Antep’te Barış’ları, Erdem’leri, Emre’leri armağan etti. Göztepe’nin temellerini attı, şimdi de Akhisar’dan Ömer’i ulusal takıma gönderdi. Eray’ı, Muğdat’ı geliştirdi. Hem yarışmacı, hem geliştirici olması son derece umut verici.

KARABÜK’ÜN YAPTIĞI ETİK DEĞİL, GENÇLER HAK ETTİ

6- Karabük’ün devre arası beyaz bayrak çekmesini kabul etmiyorum; ligi zedelediler, yaptıkları etik değil. Taraftarı olduğum Gençler, yanlış transfer politikasıyla düşmeyi hak etti. Son 2’nin üzerindeki 4 takım 1. Lig’den 4 takımla play-out oynamalı. Erzurum, Ümraniye, Gazişehir, Bolu’un Süper Lig’dekilerden farkı yok.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Okan Buruk’un 4 günde kulübün hikâyesini değiştirecek 180 dakikaya imza atması.

- Haftanın en iyi takımı: Akhisarspor

- Haftanın en iyi teknik ADAMI: Okan Buruk

- Haftanın en iyi futbolcusu: Muğdat Çelik

- Haftanın en iyi hakemi: Y.Kemal Uğurlu

F.BAHÇE ÇOK YALNIZ KALDI

Bir Galatasaray taraftarının Fatih Terim gelince takımlarına verdiği desteğe bakın bir de Fenerbahçe’nin yaşadığı yalnızlığa. Ziraat Türkiye Kupası’nın kaybedilmesinin temel nedeni bu yalnızlıktır. Giderse, şampiyonluğun da...

MEHMET ARSLAN: KONSANTRASYON VE TERİM İZİN VERMEZ

1- Futbolda elbette her ihtimali var. Ancak ben Galatasaray’ın konsantrasyonunun ve Fatih Terim faktörünün ligde büyük bir sürpriz yaşayacağımıza izin vereceğini hiç zannetmiyorum.

TARAFTAR TAKIMINA SAHİP ÇIKMADI

2- Bir Galatasaray taraftarının özellikle Fatih Terim geldikten sonra takımına sahip çıkmasına bakın bir de Fenerbahçe’nin yalnızlığına. Akhisar’la oynanan final maçının kaybedilmesinin en temel faktörlerinden biri olarak bunu görüyorum. Tabii ki şampiyonluğun kaybedilmesinde de...

ASLINDA BU SERT DİL HEPİMİZİ ÜZÜYOR

3- Siyasette ve futbolda ne yazıkki o sert üslup hepimizi üzmeye başladı. Ben Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında sert dili kullananın kaybedeceğini düşünüyorum. Hepimizin kendimizi daha naif, daha güzel ifade etme ihtiyacı var. Dolayısıyla sert dil hiç kimseye yaramaz.

GÜNEŞ, VİZYONA İŞARET EDİYOR

4- Şenol Güneş’i doğru anlamak lazım. Şenol Güneş, bu sözleriyle Beşiktaş’ın vizyonunu belirtiyor yoksa, “Birinci olamadık, çok başarısız. Hadi asalım keselim” gibi bir düşünce ifade etmiyor. Dolayısıyla doğru anlarsak doğru sonuca varırız...

BÜYÜK ÇALIŞTIRMADAN HÜKÜM VERİLEMEZ

5- Okan Buruk, iki önemli olayla kamuoyunun gündemine geldi: Biri Tudor için söylediği sözler, diğeri kazandığı Türkiye Kupası’yla. Ben Türkiye’de teknik direktörlerin (ki bunun istisnası Abdullah Avcı’dır) büyük bir takım çalıştırmadan büyük hoca kimliğine ulaşabileceklerini düşünmüyorum. Okan Buruk içinde şu andaki düşüncem bu.

GENÇLERBİRLiĞi iÇiMDE SIZI BIRAKTI

6- Doğrusu ligden düşen Gençlerbirliği benim içimde bir sızı bıraktı. Bunun dışında hak eden takımlar küme düştü.

HAFTANIN ‘EN’LERi

- Haftanın olayı: Hamburg’un ilk kez ligden düşmesi ve taraftarının statta çıkardığı olaylar.

- Haftanın en iyi takımı: Akhisar

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Okan Buruk

- Haftanın en iyi futbolcusu: Muğdat Çelik

- Haftanın en iyi hakemi: Suat Arslanboğa

UĞUR VARDAN: FUTBOL BU, AMA MANTIK ‘GALATASARAY’ DİYOR

1- ELBET bir olasılık var. F.Bahçe 2006 ve 2010’da tökezlemişti. Benzer bir senaryoyu F.Bahçe diliyor ama ‘mutlu son’a erişmeleri için Başakşehir de takılmalı. Mantık son kertede “G.Saray” diyor.

AKHİSAR’IN OYUN PLANI BELİRLEYİCİ OLDU

2- AKHİSAR’ın oyun planının etkisi büyüktü. Maçı kendi sahalarında kabul etti, F.Bahçe’nin üzerlerine gelmesini bekledi ve kontralara sonuca gitti. Bu planı Akhisar yüksek bir yüzdeyle uyguladı, rakip sahaya 5-6 etkili atakla ‘sızdı’ ve 3’ünde sonuç aldı. Ligde Kadıköy’deki maçta olduğu gibi. Kocaman, bu sezon 3 maçta da Buruk’a karşı çözüm üretemedi.

SERT DİL DEĞİL, CAMİA BELİRLEYECEKTİR

3- Yıldırım, yıllardır çizdiği profil itibariyle gerektiğinde sertleşen, sertleştikçe de etrafına kıran (Alex meselesi mesela ya da kimi şampiyonluklardan sonra teknik direktörler için “Onlar mı kazandırdı sanki” türündeki söylemleri) bir yapı sundu. Koç da daha yapıcı, ortak çözüm arayan bir kişiliğini ifadesi gibiydi. Sertleşme bu açıdan Yıldırım kanadı için şaşırtıcı bir durum değil, Koç cephesi için değişik bir görüntü olur sanırım. Yine de ‘sert dil’in nihayetinde birinin lehinde ya da aleyhinde durum yaratacağını sanmıyorum. Yeni başkanın kim olacağını, camianın değişim istemek veya istememekle ilgili kararı belirleyecek.

BİZİ İŞTE BU FUTBOL KÜLTÜRÜ MAHVEDİYOR

4- Güneş son 2 sezonda Beşiktaş’ı ‘birincilik’ unvanıyla buluşturmaya alıştırdı ama son derece deneyimli, görmüş geçirmiş bir futbol figürünün açıklaması bu olmamalıydı. Güneş’in ‘birincilik’ dışındaki sezonlara ne diyeceğiz? Türkiye’de futbol iklimini mahveden en önemli şey ‘kazanma odaklı’ oyun kültürü. Aklıselim birinin bu kültürü desteklemek değil, yanlışlığını göstermek yolunda açıklamaları olmalı.

BURUK’UN BİRAZ DAHA PİŞMESİ GEREKEBİLİR

5- BURUK ışığını en çok F.Bahçe maçlarında gösterdi. Hücum eden bir büyüğe karşı ligdeki iki maçta ve kupa finalinde benzer oyun planını sahaya sürdü. Lakin düşme potasından son 2 haftada kurtulan bir takımın hocası olduğu da unutulmamalı. Asıl kötü sınavı Tudor’a karşı yaptığı açıklamalarda verdi. Terim’in veliahtı olur mu bilemem ama biraz daha pişmesi gerekebilir. Oyunculuğundaki İtalya deneyimi önemli, bu teknik adamlık kariyerindeki geleceğine dair önemli bir deneydi diye düşünüyorum.

DÜŞME HATTINDA BİR HAKSIZLIK DURUMU YOK

6- BİR haksızlık yok. Sadece Gençlerbirliği’nin ‘İlhan Cavcav Sezonu’nda küme düşmesi ilginç. ‘Alkaralar’a ilişkin şu söylenebilir: ‘Büyükler’e karşı kafa tuttular, Beşiktaş ve G.Saray’ı evinde yendiler, F.Bahçe ve Başakşehir’le deplasmanda berabere kaldılar ama kendi sıkletindeki takımlara karşı ayakta kalamadılar.

HAFTANIN ‘EN’LERİ

- Haftanın olayı: 55 yıllık Bundesliga tarihinde hiç düşmemiş tek takım olan Hamburg’un bu unvanını kaybetmesi.

- Haftanın en iyi takımı: Akhisarpor

- Haftanın en iyi teknik direktörü: Okan Buruk

- Haftanın en iyi futbolcusu: Garry Rodrigues

- Haftanın en iyi hakemi: Suat Arslanboğa