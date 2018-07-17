Reading Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Beşiktaş, bugün yaptığı tek antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Spor severler Reading Beşiktaş hazırlık maçının canlı yayınlanacağı kanalı ve maç saatini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Reading Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün CSKA Moskova ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcular, antrenmanı sahada rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması, ayak tenisi çalışması ve minik kale maçının yapıldığı antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.
Beşiktaş, kamp çalışmalarını bu sabah yapacağı antrenman ve TSİ saat 20.00’de Championship ekiplerinden Reading ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.
Reading oynadığı son 3 hazırlık karşılaşmasında iki mağlubiyet bir beraberlik aldı.
Reading Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Reading Beşiktaş hazırlık maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.
Beşiktaş'tan tatsız prova
Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampında Rusya temsilcisi CSKA Moskova ?ile yaptığı mücadeleyi 4-1 kaybetti
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden siyah-beyazlılar, Graz kentinde bulunan Merkur Arena’da yapılan maçta sahaya Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Ryan Babel ve Clye Larin 11'iyle çıktı.
Beşiktaş'ta ikinci yarıda Fatih Aksoy, Adriano Correia, Vagner Love, Dorukhan Toköz, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Jeremain Lens oyuna dahil edildi. Siyah-beyazlı takımın karşılaşmadaki tek golünü 8. dakikada Tolgay Arslan kaydetti.
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