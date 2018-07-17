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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
17.07.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

Reading Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Reading Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İlk maçta gol sesi çıkmadı! Beşiktaş kamp çalışmaları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile yenişemedi. Maçın özet görüntülerini izlemek için videoya tıklayınız...

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Beşiktaş, bugün yaptığı tek antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Spor severler Reading Beşiktaş hazırlık maçının canlı yayınlanacağı kanalı ve maç saatini merak ediyorlardı. Canlı yayın bilgileri açıklandı. Peki Reading Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün CSKA Moskova ile oynanan hazırlık karşılaşmasında forma giyen futbolcular, antrenmanı sahada rejenarasyon çalışması yaparak tamamlarken, diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Dar alanda oyun kontrol pas çalışması, ayak tenisi çalışması ve minik kale maçının yapıldığı antrenman kondisyon koşuları ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarını bu sabah yapacağı antrenman ve TSİ saat 20.00’de Championship ekiplerinden Reading ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.

Reading oynadığı son 3 hazırlık karşılaşmasında iki mağlubiyet bir beraberlik aldı.

Reading Beşiktaş hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Reading Beşiktaş hazırlık maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş'tan tatsız prova

Siyah-beyazlı ekip, Avusturya kampında Rusya temsilcisi CSKA Moskova ?ile yaptığı mücadeleyi 4-1 kaybetti

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden siyah-beyazlılar, Graz kentinde bulunan Merkur Arena’da yapılan maçta sahaya Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Matej Mitrovic, Caner Erkin, Gary Medel, Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Ryan Babel ve Clye Larin 11'iyle çıktı.

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Fatih Aksoy, Adriano Correia, Vagner Love, Dorukhan Toköz, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar ve Jeremain Lens oyuna dahil edildi. Siyah-beyazlı takımın karşılaşmadaki tek golünü 8. dakikada Tolgay Arslan kaydetti.

Beşiktaş - CSKA Moskova maçının özeti ve golleri!Yeni sezona hazırlık kapsamında Beşiktaş, CSKA Moskova ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlı ekip sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmaya Beşiktaş adeta golle başladı. 8. dakikada Tolgay Arslan attığı golle skoru 1-0 yaptı. CSKA'nın bu gole cevabı gecikmedi. 15. dakikada Chalov eşitliği sağlayan golü attı. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde CSKA karşılaşmada öne geçti. Astemir'in golü skoru 2-1 yaptı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda farkı açan gol, Mitrovic'in kendi kalesine 53. dakikada attığı golle geldi. Rus temsilcisi bu golle skoru 3-1 yaptı. 75. dakikada Dmitri Efremov takımı adına 4. golü kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca temsilcimiz Beşiktaş, CSKA Moskova ile oynadığı hazırlık maçından 4-1 mağlup ayrıldı.
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