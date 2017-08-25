RB LEIPZIG'DEN BEŞİKTAŞ'A MESAJ VAR

Merakla beklenen kura çekiminde Beşiktaş G Grubu'nda Monaco, Porto ve RB Leipzig'le eşleşti. Alman ekibi RB Leipzig, İngilizce twitter hesabından Beşiktaş'a mesaj gönderdi.
Leipzig, "We're coming" (Geliyoruz) yazarken Beşiktaş'ın meşhur hashtag'i #ComeToBesiktas'ı da tweet'ine ekledi.
Monaco hesabından Beşiktaş'ın Tweet'ine 'yeşil tik' işaretiyle yanıt vermeyi tercih etti.
Porto ise gruptaki rakiplerinde oynayan eski futbolcuları Quaresma, Pepe, Falcao ve Moutinho'nun Porto formalı fotoğraflarını paylaştı.