RB LEIPZIG'DEN BEŞİKTAŞ'A MESAJ VAR

Çoğunluğun ‘kolay rakip’ dediği 12 milyon Euro değerinde ve UEFA sıralamasında 266. olan Vardar, her iki maçta da Fenerbahçe’yi yendi. Kırmızı- Siyahlılar, Avrupa’da gruplara kalan ilk Makedon takımı olmayı başardı. Avrupa Ligi’nde gruplara kalmak için son engel olan Play-Off turunda Fenerbahçe’ye, Vardar çıktığında çoğunluk, turun garanti olduğunu belirtmişti. Ancak kadro değeri sadece 12 milyon Euro olan Makedonya temsilcisi, her iki maçta da kendisinden her açıdan çok üstün Sarı- Lacivertliler’i içeride ve dışarıda yenmeyi başararak gruplara kaldı. UEFA sıralamasında 266. olan Kırmızı-Siyahlılar, Avrupa Kupaları’nda gruplara yükselmeyi başaran ilk Makedon takımı olarak adını ülke tarihine altın harflerle yazdırdı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Vardar'a elenmesinin ardından Türk takımlarının Avrupa'da yaşadığı facialar akıllara geldi. İşte yakın tarihimize damga vurmuş yenilgiler...