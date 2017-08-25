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RB LEIPZIG'DEN BEŞİKTAŞ'A MESAJ VAR

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu'ndaki rakiplerinden RB Leipzig, sosyal medyadan siyah beyazlı ekibe haber gönderdi. Porto ve Monaco da Beşiktaş'a Twitter'dan yanıt verdi.

Hürriyet Haber
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Merakla beklenen kura çekiminde Beşiktaş G Grubu'nda Monaco, Porto ve RB Leipzig'le eşleşti. Alman ekibi RB Leipzig, İngilizce twitter hesabından Beşiktaş'a mesaj gönderdi.

Leipzig, "We're coming" (Geliyoruz) yazarken Beşiktaş'ın meşhur hashtag'i #ComeToBesiktas'ı da tweet'ine ekledi.

RB LEIPZIGDEN BEŞİKTAŞA MESAJ VAR

Monaco hesabından Beşiktaş'ın Tweet'ine 'yeşil tik' işaretiyle yanıt vermeyi tercih etti.

RB LEIPZIGDEN BEŞİKTAŞA MESAJ VAR

Porto ise gruptaki rakiplerinde oynayan eski futbolcuları Quaresma, Pepe, Falcao ve Moutinho'nun Porto formalı fotoğraflarını paylaştı.

RB LeipzigBeşiktaşPorto
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