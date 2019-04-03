RB Leipzig son nefeste!
Almanya Federasyon Kupası çeyrek final maçında RB Leipzig, Augsburg'u uzatma anlarının sonunda bulduğu penaltıyla kupa dışına itti.
İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 74. dakikasında Werner ile öne geçen RB Leipzig'e, 90+4'te Finnbogason ile karşılık veren Augsburg maçı uzatmaya götürdü.
WWK Arena'da oynanan çeyrek final mücadelesinde, yarı finale kalacak takımı seri penaltı atışları mı belirleyecek diye düşünülürken, 120'nci dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta, ceza sahasına yapılan ortada topa elle bir müdahale gerçekleşti ve RB Leipzig penaltı kazandı.
120+1'de topun başına geçen Halstenberg hata yapmadı ve RB Leipzig adını yarı finale yazdırdı.
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